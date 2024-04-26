nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

В Абатском районе начало топить деревню из-за прорыва дамбы

Катастрофа: из-за прорыва дамбы в Абатском районе начало топить деревню. ВИДЕО

26 апреля 2024, 06:17
Фото: 1MI

В Абатском районе начало топить деревню из-за прорыва дамбы

Под воду стремительно погружается деревня Кареглазова. Местных жителей просят экстренно эвакуироваться.

В деревне Кареглазова Абатского района прорвало дамбу. Вода прибывает стремительными темпами, местные жители в спешке вывозят вещи и животных, сообщает Ura.ru.

«Люди уже по колено в воде, собирают вещи. Звучит серена, кричат, что срочно нужно эвакуироваться», — пишет издание.
Видео: Темы Тюмени / Телеграм

Два дня назад прорывало другую дамбу в Абатском районе, проходящую вдоль трассы Тюмень — Омск. Спасатели устранили течь за несколько часов.

Ранее «Наш город» писал, что уровень воды в реке Ишим пойдет на спад на следующих выходных. Рост уровня воды будет продолжаться до 3 мая.

Читайте также:
В аварии с большегрузами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человекаВ многоэтажке в Тюмени выявили случай заражения корьюУровень воды в реке Ишим поднялся на полметра за сутки
#Любовь Селезнева#Общество#Видео#Тюменская область#Деревни#Потоп#Абатский район#Видеоролик#Паводок#Дамбы
Подпишитесь
«Мы не готовы»: большая вода подобралась к деревням Ялуторовского района
Сегодня, 04:15
Ситуация напряженная: уровень воды в тюменских реках продолжает подниматься
Сегодня, 02:15
«Hello из Британии»: в школе в Тюмени нашли нелегалов из недружественных стран
Вчера, 07:57
Для тюменских чиновников закупят экзотические фрукты и тигровые креветки
Вчера, 10:13
Испытание для всех: график магнитных бурь на май 2024
Сегодня, 01:00
"