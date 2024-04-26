Катастрофа: из-за прорыва дамбы в Абатском районе начало топить деревню. ВИДЕО

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В деревне Кареглазова Абатского района прорвало дамбу. Вода прибывает стремительными темпами, местные жители в спешке вывозят вещи и животных, сообщает Ura.ru.
«Люди уже по колено в воде, собирают вещи. Звучит серена, кричат, что срочно нужно эвакуироваться», — пишет издание.
Два дня назад прорывало другую дамбу в Абатском районе, проходящую вдоль трассы Тюмень — Омск. Спасатели устранили течь за несколько часов.
Ранее «Наш город» писал, что уровень воды в реке Ишим пойдет на спад на следующих выходных. Рост уровня воды будет продолжаться до 3 мая.