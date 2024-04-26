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Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

В Тюмени выявили первый случай заражения корью

В многоэтажке в Тюмени выявили случай заражения корью

26 апреля 2024, 05:08
Фото: 1MI

В Тюмени выявили первый случай заражения корью

Случай заболевания корью был зарегистрирован в доме на Газовиков. Там проводится санобработка и обход квартир.
«В доме на Газовиков зарегистрирован случай заболевания с подозрением на корь. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий среди контактных лиц, который предусматривает медицинское наблюдение и вакцинацию, и проводится территориальной поликлиникой», — рассказали в управлении Роспотребнадзора 72.ru.

В ведомстве добавили, что на данный момент вспышек кори на территории региона не зарегистрировано. По данным на первый квартал 2024 года, показатель заболеваемости корью составил 7.2 на 100 тысяч населения.

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В марте этого года случаи заражения корью были выявлены в Тюменской слободе. Тогда обход по квартирам проводился в доме №10 на Александра Протозанова.

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за паводков Тюменской области грозит эпидемия гепатита А. Заразиться можно даже не выходя из дома.

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