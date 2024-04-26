В многоэтажке в Тюмени выявили случай заражения корью

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
«В доме на Газовиков зарегистрирован случай заболевания с подозрением на корь. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий среди контактных лиц, который предусматривает медицинское наблюдение и вакцинацию, и проводится территориальной поликлиникой», — рассказали в управлении Роспотребнадзора 72.ru.
В ведомстве добавили, что на данный момент вспышек кори на территории региона не зарегистрировано. По данным на первый квартал 2024 года, показатель заболеваемости корью составил 7.2 на 100 тысяч населения.
В марте этого года случаи заражения корью были выявлены в Тюменской слободе. Тогда обход по квартирам проводился в доме №10 на Александра Протозанова.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за паводков Тюменской области грозит эпидемия гепатита А. Заразиться можно даже не выходя из дома.