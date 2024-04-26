По факту ДТП с машиной скорой помощи тюменская прокуратура организовала проверку

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В результате ДТП пострадали пять человек — трое медиков, водитель машины скорой помощи и 77-летний пациент. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку по факту ДТП. К выяснению обстоятельств будут привлечены специалисты регионального ГИБДД. Ход и результаты проверки на контроле прокуратуры.
Ранее «Наш город» писал о подробностях аварии, произошедшей вечером 21 апреля в Тюменском районе. Водитель «Лексуса» сбил подростка на питбайке, после чего тот оказался под колесами встречной машины.