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Тюменская прокуратура организовала проверку по факту ДТП с машиной скорой помощи

По факту ДТП с машиной скорой помощи тюменская прокуратура организовала проверку

26 апреля 2024, 03:05
Фото: ГИБДД Тюменской области

Тюменская прокуратура организовала проверку по факту ДТП с машиной скорой помощи

Авария произошла вчера на 318 километре трассы Екатеринбург — Тюмень. В машину скорой помощи влетел «КамАЗ», водитель которого был пьян.

В результате ДТП пострадали пять человек — трое медиков, водитель машины скорой помощи и 77-летний пациент. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку по факту ДТП. К выяснению обстоятельств будут привлечены специалисты регионального ГИБДД. Ход и результаты проверки на контроле прокуратуры.

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Ранее «Наш город» писал о подробностях аварии, произошедшей вечером 21 апреля в Тюменском районе. Водитель «Лексуса» сбил подростка на питбайке, после чего тот оказался под колесами встречной машины.

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