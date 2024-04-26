В аварии с большегрузами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Предварительно установлено, что 48-летний водитель «Лексуса» не убедился в безопасности поворота налево и столкнулся с «КамАЗом», после чего отлетел на металлическое ограждение. От удара большегруз въехал в другой «КамАЗ».
В результате аварии пострадали водитель «Лексуса» и его пассажир. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера на трассе Екатеринбург — Тюмень в машину скорой помощи влетел «КамАЗ». По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.