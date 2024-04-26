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В аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека

В аварии с большегрузами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека

26 апреля 2024, 05:55
Фото: Госавтоинспекция Югры

В аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека

ДТП произошло вчера днем на 723 километре трассы в Нефтеюганском районе. Так столкнулись два «КамАЗа» и «Лексус».
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ДТП

Предварительно установлено, что 48-летний водитель «Лексуса» не убедился в безопасности поворота налево и столкнулся с «КамАЗом», после чего отлетел на металлическое ограждение. От удара большегруз въехал в другой «КамАЗ».

В результате аварии пострадали водитель «Лексуса» и его пассажир. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Ранее «Наш город» сообщал, что вчера на трассе Екатеринбург — Тюмень в машину скорой помощи влетел «КамАЗ». По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Аварии
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