Уровень воды в реке Ишим поднялся на полметра за сутки

В реке Тобол в районе села Коркино уровень воды поднялся на 23 сантиметра за сутки — до 849 сантиметров, в Упорово он прибавил 24 сантиметра, достигнув отметки в 656 сантиметров, а в Ялуторовске прибавил 14 сантиметров — до 512 сантиметров.