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Уровень воды в реке Ишим в районе Абатского и Викулово поднялся на полметра

Уровень воды в реке Ишим поднялся на полметра за сутки

26 апреля 2024, 04:30
Фото: nashgorod.ru

Уровень воды в реке Ишим в районе Абатского и Викулово поднялся на полметра

За сутки уровень воды в реке Ишим в районах сел Абатское и Викулово прибавил по 54 сантиметра, достигнув 960 и 1000 сантиметров соответственно. В районе города Ишим замечено понижение на 4 сантиметра — до 1024 сантиметров.

В районе Ильинки уровень воды в реке Ишим прибавил 8 сантиметров, достигнув 852 сантиметров при критической отметке в 800 сантиметров.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В реке Тобол в районе села Коркино уровень воды поднялся на 23 сантиметра за сутки — до 849 сантиметров, в Упорово он прибавил 24 сантиметра, достигнув отметки в 656 сантиметров, а в Ялуторовске прибавил 14 сантиметров — до 512 сантиметров.

В Иртыше в Усть-Ишиме уровень воды поднялся на 31 сантиметр, составив 630 сантиметров. В Тобольске вода прибыла на 19 сантиметров — до 408 сантиметров.

Ранее «Наш город» писал, что паводок приблизился к Ялуторовскому району. Жители сел и деревень готовятся к большой воде своими силами.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Река#Потоп#Паводок#Реки#Паводок в Ишиме
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