Уровень воды в реке Ишим поднялся на полметра за сутки

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
В районе Ильинки уровень воды в реке Ишим прибавил 8 сантиметров, достигнув 852 сантиметров при критической отметке в 800 сантиметров.
В реке Тобол в районе села Коркино уровень воды поднялся на 23 сантиметра за сутки — до 849 сантиметров, в Упорово он прибавил 24 сантиметра, достигнув отметки в 656 сантиметров, а в Ялуторовске прибавил 14 сантиметров — до 512 сантиметров.
В Иртыше в Усть-Ишиме уровень воды поднялся на 31 сантиметр, составив 630 сантиметров. В Тобольске вода прибыла на 19 сантиметров — до 408 сантиметров.
Ранее «Наш город» писал, что паводок приблизился к Ялуторовскому району. Жители сел и деревень готовятся к большой воде своими силами.