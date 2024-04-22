Бесплатные путевки в детские лагеря: кому из тюменцев они положены?

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Некоторые тюменцы имеют право на получение бесплатной путевки в детский лагерь. Каким семьям они предоставляются — рассказал телеканал «Саратов 24».
На федеральном уровне установлено, что правом на бесплатную путевку могут воспользоваться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Им оплачивают не только сам отдых, но и проезд.
Регионы могут расширять список льготных категорий. В него могут быть внесены дети с инвалидностью, дети из многодетных семей, дети из семей беженцев, дети из малоимущих семей и дети родителей с инвалидностью.
С 2023 года в Тюменской области бесплатные путевки начали предоставлять детям участников СВО. Полный перечень льготных категорий можно узнать в МФЦ.
Льготную путевку в детский лагерь можно получить на Госуслугах, в МФЦ или органе соцзащиты. В любом случае, право на получение придется подтвердить документами.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области для семей мобилизованных ввели новую меру поддержки. Они смогут не оплачивать счета за воду и газ, но при одном условии.