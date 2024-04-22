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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Эксперт рассказал, кому полагается бесплатная путевка в детский лагерь

Бесплатные путевки в детские лагеря: кому из тюменцев они положены?

22 апреля 2024, 08:53
Фото: 1MI

Эксперт рассказал, кому полагается бесплатная путевка в детский лагерь

Право на льготу закреплено как на федеральном, так и на региональном уровнях. В любом случае, его придется подтвердить документами.

Некоторые тюменцы имеют право на получение бесплатной путевки в детский лагерь. Каким семьям они предоставляются — рассказал телеканал «Саратов 24».

На федеральном уровне установлено, что правом на бесплатную путевку могут воспользоваться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Им оплачивают не только сам отдых, но и проезд.

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Регионы могут расширять список льготных категорий. В него могут быть внесены дети с инвалидностью, дети из многодетных семей, дети из семей беженцев, дети из малоимущих семей и дети родителей с инвалидностью.

С 2023 года в Тюменской области бесплатные путевки начали предоставлять детям участников СВО. Полный перечень льготных категорий можно узнать в МФЦ.

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Льготную путевку в детский лагерь можно получить на Госуслугах, в МФЦ или органе соцзащиты. В любом случае, право на получение придется подтвердить документами.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области для семей мобилизованных ввели новую меру поддержки. Они смогут не оплачивать счета за воду и газ, но при одном условии.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Льготы#Детские лагеря#Льготные путевки
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