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Власти Тюмени нашли альтернативу отмененному на 9 мая салюту

Власти Тюмени нашли альтернативу отмененному на 9 мая салюту

26 апреля 2024, 07:54
Фото: 1MI
В качестве альтернативы посмотреть на залпы тюменцам предлагают в стенах военного училища имени Кутузова. Масштаб будет меньше, но ощущения те же.

Альтернативой же выступят залпы курсантов из огнестрельного оружия во время праздничных мероприятий. Стрелять в воздух после построения учащиеся будут как на 1, так и на 9 мая. Информацию уже подтвердили на информационном портале областного правительства.

Напомним, ранее мэр Тюмени Руслан Кухарук сообщил, что традиционного залпа фейерверков на набережной не будет. Хотя остальные праздничные мероприятия состоятся.

В план включены мероприятия, которые ежегодно проводятся в Тюмени, — это уроки Победы для школьников, почетные караулы на мемориалах, «Вахта Памяти», спортивные турниры, а также легкоатлетическая эстафета и велогонка-критериум памяти Героя Советского Союза Маритэ Мельникайте. Традиционно пройдут концерты во дворах ветеранов — участников Великой Отечественной войны, — отметил градоначальник.
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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Салют#9 мая
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