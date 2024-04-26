Власти Тюмени нашли альтернативу отмененному на 9 мая салюту

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Альтернативой же выступят залпы курсантов из огнестрельного оружия во время праздничных мероприятий. Стрелять в воздух после построения учащиеся будут как на 1, так и на 9 мая. Информацию уже подтвердили на информационном портале областного правительства.
Напомним, ранее мэр Тюмени Руслан Кухарук сообщил, что традиционного залпа фейерверков на набережной не будет. Хотя остальные праздничные мероприятия состоятся.
В план включены мероприятия, которые ежегодно проводятся в Тюмени, — это уроки Победы для школьников, почетные караулы на мемориалах, «Вахта Памяти», спортивные турниры, а также легкоатлетическая эстафета и велогонка-критериум памяти Героя Советского Союза Маритэ Мельникайте. Традиционно пройдут концерты во дворах ветеранов — участников Великой Отечественной войны, — отметил градоначальник.