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В Тюменской области при пожаре в частном доме погиб мужчина

При пожаре в частном доме в Тюменской области погиб мужчина

4 апреля 2024, 02:10

В Тюменской области при пожаре в частном доме погиб мужчина

Пожар в доме на улице Революции в Ялуторовске произошел вчера около 11 часов вечера. На ликвидацию огня были направлены 12 пожарных и 3 единицы техники.

При пожаре в частном доме в Ялуторовске погиб мужчина 1968 года рождения, еще один человек получил травмы, сообщили в МЧС Тюменской области. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Предварительно установлено, что пожар возник из-за неисправности электропроводки. По факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в тобольском центре помощи животным «Право на жизнь» при пожаре погибли шесть щенков и три взрослые собаки. Волонтерам нужна помощь для восстановления приюта — физическая и материальная.

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