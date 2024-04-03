Памятник архитектуры выставили на продажу под офисы и общепит в Тюмени

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
«Дом мастера В. Н. Привалова», построенный в начале 19 века, выставили на продажу. Здание, признанное объектом культурного наследия региона, в 2018 году выкупила частная компания за 32.5 миллиона рублей.
После завершения реконструкции объект снова выставлен на продажу, но уже за 82 миллиона рублей. Специалист по недвижимости агентства «Этажи» сообщила РБК Тюмень, что в здании можно оборудовать заведения общепита и офисы.
В 2015 году дом Привалова пострадал от пожара. Восстановление здания планировалось завершить к концу июня 2022 года, но из-за эпидемии коронавируса договоры с подрядчиками были расторгнуты. В конечном итоге реставрация завершилась только в декабре 2023 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что реставрацией Крестовоздвиженской церкви в Тобольске займется московская компания. На разработку документации ей выделили 26.9 миллиона рублей.