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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

В Тюмени выставили на продажу памятник архитектуры

Памятник архитектуры выставили на продажу под офисы и общепит в Тюмени

3 апреля 2024, 09:35
Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

В Тюмени выставили на продажу памятник архитектуры

Дом на Кирова выкупила и отреставрировала частная компания. После реставрации здание подорожало в 2.5 раза.

«Дом мастера В. Н. Привалова», построенный в начале 19 века, выставили на продажу. Здание, признанное объектом культурного наследия региона, в 2018 году выкупила частная компания за 32.5 миллиона рублей.

После завершения реконструкции объект снова выставлен на продажу, но уже за 82 миллиона рублей. Специалист по недвижимости агентства «Этажи» сообщила РБК Тюмень, что в здании можно оборудовать заведения общепита и офисы.

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В 2015 году дом Привалова пострадал от пожара. Восстановление здания планировалось завершить к концу июня 2022 года, но из-за эпидемии коронавируса договоры с подрядчиками были расторгнуты. В конечном итоге реставрация завершилась только в декабре 2023 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что реставрацией Крестовоздвиженской церкви в Тобольске займется московская компания. На разработку документации ей выделили 26.9 миллиона рублей.

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