Памятник архитектуры выставили на продажу под офисы и общепит в Тюмени

В 2015 году дом Привалова пострадал от пожара. Восстановление здания планировалось завершить к концу июня 2022 года, но из-за эпидемии коронавируса договоры с подрядчиками были расторгнуты. В конечном итоге реставрация завершилась только в декабре 2023 года.