В Тюменской области заживо сгорели 9 животных из-за пожара в приюте

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
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Updated Сегодня, 13:57
Ущерб, причиненный приюту, оказался значительным. Волонтеры просят помощи для восстановления приюта, включая материальную, физическую помощь, материалы и инструменты.
Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание, в результате чего огнем оказалась уничтожена хозяйственная постройка, повреждены несколько вагонов-бытовок.
Ранее «Наш город» сообщал о пожаре в тюменском дачном сообществе. В результате ЧП пострадал один человек.