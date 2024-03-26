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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 13:57

При пожаре в тюменском приюте заживо сгорели 9 собак

В Тюменской области заживо сгорели 9 животных из-за пожара в приюте

26 марта 2024, 13:55
Фото: 1MI

При пожаре в тюменском приюте заживо сгорели 9 собак

В тобольском центре помощи животным «Право на жизнь» произошел пожар, в результате которого погибли шесть щенков и три взрослые собаки. Сообщается, что одного из щенков удалось спасти.

Ущерб, причиненный приюту, оказался значительным. Волонтеры просят помощи для восстановления приюта, включая материальную, физическую помощь, материалы и инструменты.

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Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание, в результате чего огнем оказалась уничтожена хозяйственная постройка, повреждены несколько вагонов-бытовок.

Ранее «Наш город» сообщал о пожаре в тюменском дачном сообществе. В результате ЧП пострадал один человек.

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