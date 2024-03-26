Активистку из Тобольска оштрафовали за агитацию перед выборами президента РФ

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Женщина в свою защиту утверждает, что распространяла информацию о «честных» выборах. Суд признал ее доводы необоснованными, учитывая, что материалы содержали различные призывы и были доступны для неограниченного круга лиц.
Женщине назначили штраф в размере 5 000 рублей, но постановление еще не вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменского студента, взорвавшего петарду на выборах, отправили под домашний арест.