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Уроженку Тобольска оштрафовали за агитацию перед выборами президента

Активистку из Тобольска оштрафовали за агитацию перед выборами президента РФ

26 марта 2024, 12:00
Фото: 1MI

Уроженку Тобольска оштрафовали за агитацию перед выборами президента

Тобольский городской суд привлек к административной ответственности женщину по обвинению в распространении агитационных материалов с призывами не признавать выборы Президента РФ. Листовки она раскладывала в почтовые ящики.

Женщина в свою защиту утверждает, что распространяла информацию о «честных» выборах. Суд признал ее доводы необоснованными, учитывая, что материалы содержали различные призывы и были доступны для неограниченного круга лиц.

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Женщине назначили штраф в размере 5 000 рублей, но постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменского студента, взорвавшего петарду на выборах, отправили под домашний арест.

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