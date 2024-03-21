В Тюменской области пенсионер поджег дом своей невестки из-за подаренного телевизора

По некоторым сведениям, конфликт случился из-за ранее подаренного телевизора и швейной машинки. В состоянии алкогольного опьянения Вадим Паршин вспомнил, что когда-то сделал дорогостоящий подарок бывшей жене своего сына и потребовал вернуть имущество. Не дождавшись открытия двери, он решил поджечь дом.