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В Тюменской области пенсионер поджег дом своей невестки из-за подаренного телевизора

В Тюменской области пенсионер поджег дом своей невестки из-за подаренного телевизора

21 марта 2024, 09:34
Фото: 1MI
В селе Викулово Тюменской области пенсионер поджег дом своей невестки. Известно, что в момент поджога внутри находилась сама невестка и внучка пенсионера.

Мужчина требовал вывести девочку на улицу, а матери оставаться внутри горящего здания.

По некоторым сведениям, конфликт случился из-за ранее подаренного телевизора и швейной машинки. В состоянии алкогольного опьянения Вадим Паршин вспомнил, что когда-то сделал дорогостоящий подарок бывшей жене своего сына и потребовал вернуть имущество. Не дождавшись открытия двери, он решил поджечь дом.

Виновного приговорили к 2,3 годам в колонии — поселении и штрафу.

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Ранее «Наш город» сообщал, как военнослужащий из Тюмени поджег свой дом после ссоры с женой. Правоохранителям мужчина заявил, что хочет построить новое жилище и начать новую жизнь.

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