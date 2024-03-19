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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Суд отправил под домашний арест мигранта, взорвавшего петарду на выборах

Тюменского студента, взорвавшего петарду на выборах, отправили под домашний арест

19 марта 2024, 15:26
Фото: 1MI

Суд отправил под домашний арест мигранта, взорвавшего петарду на выборах

В Тобольске мигранту, который пытался пронести петарду на избирательный участок, избрали меру пресечения.

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина будет находиться под домашним арестом до 15 мая 2024 года включительно.

Напомним, что обвиняемый явился с петардой на избирательный участок в Тобольске 16 марта. Заряд взорвался у него в руках, когда он находился в тамбуре. Известно, что на осуществляемые действия его подговорили мошенники. Они пообещали избавить парня от долгов, если тот сделает то, что ему скажут.

После инцидента многие заявили, что студент прибыл в Россию из Таджикистана, однако представители этой страны отказались признавать парня.

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