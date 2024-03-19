Тюменского студента, взорвавшего петарду на выборах, отправили под домашний арест

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина будет находиться под домашним арестом до 15 мая 2024 года включительно.
Напомним, что обвиняемый явился с петардой на избирательный участок в Тобольске 16 марта. Заряд взорвался у него в руках, когда он находился в тамбуре. Известно, что на осуществляемые действия его подговорили мошенники. Они пообещали избавить парня от долгов, если тот сделает то, что ему скажут.
После инцидента многие заявили, что студент прибыл в Россию из Таджикистана, однако представители этой страны отказались признавать парня.