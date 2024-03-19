Тюменского студента, взорвавшего петарду на выборах, отправили под домашний арест

Напомним, что обвиняемый явился с петардой на избирательный участок в Тобольске 16 марта. Заряд взорвался у него в руках, когда он находился в тамбуре. Известно, что на осуществляемые действия его подговорили мошенники. Они пообещали избавить парня от долгов, если тот сделает то, что ему скажут.