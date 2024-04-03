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Updated Сегодня, 07:26

После теракта в «Крокусе» в тюменских школах усилили меры безопасности

После теракта в «Крокусе» в тюменских школах усилили меры безопасности

3 апреля 2024, 07:24
Фото: 1MI

После теракта в «Крокусе» в тюменских школах усилили меры безопасности

Усиление мер коснулось не только школ, но и детских садов. В учреждениях стали чаще проводить тренировочные эвакуации.

После теракта в «Крокус Сити Холл» в школах и детских садах Тюменской области усилили меры безопасности. В учреждениях проводятся тренировочные эвакуации и выставили охрану, сообщили в департаменте образования и науки региона Ura.ru.

«Помимо уже реализованных мероприятий, на модернизацию и содержание инженерных систем безопасности ежегодно направляются дополнительные средства из областного и муниципального бюджетов. Безусловно, после террористического акта, произошедшего в Московской области, меры безопасности во всех учреждениях усилены», — рассказали в департаменте.
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Ранее «Наш город» напомнил об основах мер безопасности. Преподаватель ОБЖ Надежда Тихоненко рассказала, что делать, чтобы спасти свою жизнь при теракте.

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