После теракта в «Крокусе» в тюменских школах усилили меры безопасности

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
После теракта в «Крокус Сити Холл» в школах и детских садах Тюменской области усилили меры безопасности. В учреждениях проводятся тренировочные эвакуации и выставили охрану, сообщили в департаменте образования и науки региона Ura.ru.
«Помимо уже реализованных мероприятий, на модернизацию и содержание инженерных систем безопасности ежегодно направляются дополнительные средства из областного и муниципального бюджетов. Безусловно, после террористического акта, произошедшего в Московской области, меры безопасности во всех учреждениях усилены», — рассказали в департаменте.
Ранее «Наш город» напомнил об основах мер безопасности. Преподаватель ОБЖ Надежда Тихоненко рассказала, что делать, чтобы спасти свою жизнь при теракте.