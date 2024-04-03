«Любовь не по возрасту»: 38-летнего тюменца осудили за секс с девочкой-подростком

У мужчины нет судимостей, на учете у психиатра и нарколога он не состоит, а по месту жительства его характеризуют положительно. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние, содействие следствию и наличие несовершеннолетних детей. Тюменца приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.