«Любовь не по возрасту»: 38-летнего тюменца осудили за секс с девочкой-подростком

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Заводоуковский районный суд вынес приговор 38-летнему местному жителю за интимную связь с несовершеннолетней девочкой. Суд установил, что мужчина знал, что потерпевшая младше 16 лет.
«6 ноября 2023 года в период с 18:00 до 23:00 мужчина, находясь в автомобиле, с целью удовлетворения своих половых потребностей, осознавая, что вступает в половую связь с потерпевшей, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, и желая этого по взаимному согласию, совершил половой акт», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
У мужчины нет судимостей, на учете у психиатра и нарколога он не состоит, а по месту жительства его характеризуют положительно. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние, содействие следствию и наличие несовершеннолетних детей. Тюменца приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.
Ранее «Наш город» писал, что житель Тюменской области избежал срока за изнасилование, потому что женился на своей жертве. Кроме того, несовершеннолетняя девушка оказалась беременна.