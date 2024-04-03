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Жителя Тюменской области осудили за секс с несовершеннолетней девочкой

«Любовь не по возрасту»: 38-летнего тюменца осудили за секс с девочкой-подростком

3 апреля 2024, 06:44
Фото: 1MI

Жителя Тюменской области осудили за секс с несовершеннолетней девочкой

Мужчина заявил, что вступил в интимную связь с девочкой с ее согласия. Он знал, что ей нет 16 лет.

Заводоуковский районный суд вынес приговор 38-летнему местному жителю за интимную связь с несовершеннолетней девочкой. Суд установил, что мужчина знал, что потерпевшая младше 16 лет.

«6 ноября 2023 года в период с 18:00 до 23:00 мужчина, находясь в автомобиле, с целью удовлетворения своих половых потребностей, осознавая, что вступает в половую связь с потерпевшей, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, и желая этого по взаимному согласию, совершил половой акт», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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У мужчины нет судимостей, на учете у психиатра и нарколога он не состоит, а по месту жительства его характеризуют положительно. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние, содействие следствию и наличие несовершеннолетних детей. Тюменца приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.

Ранее «Наш город» писал, что житель Тюменской области избежал срока за изнасилование, потому что женился на своей жертве. Кроме того, несовершеннолетняя девушка оказалась беременна.

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