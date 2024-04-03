Родители погибшего мальчика не согласны с официальной версией ДТП в Тюмени

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Updated Сегодня, 05:27
28 марта на пешеходном переходе на Энергостроителей водитель BMW насмерть сбил ребенка. По его словам, он не заметил мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Родители погибшего ребенка уверены, что их сын все же слез с велосипеда, перед тем как перейти дорогу.
В день произошедшего Артем написал отцу, который в это время возвращался с работы, и попросил денег на газировку. Спустя некоторое время в домофон позвонил друг мальчика и сообщил, что Артем попал под колеса машины.
«Артем не ехал на велосипеде, а шел с ним. Мы его учили, как переходить дорогу. Он учил младшего брата, когда тот катался на самокате. Вероятно, Артем подумал, что водитель BMW приостановится у пешеходного перехода, но тот не остановился. На видеозаписи видно, что он левой рукой ведет велосипед, а подмышкой правой руки держит бутылку с напитком», — рассказал 72.ru отец мальчика.
Родители Артема не согласны с официальными заявлениями ГИБДД и уверены, что ситуацию прояснят записи с камер.
31- летний водитель BMW остался на месте аварии и заявил родителям погибшего ребенка, что признает вину.
«Я понимаю, что его жизнь тоже сломалась. Хочется, чтобы он не юлил в суде и принял свою ответственность. Посидел и подумал, что натворил. Да, это не вернет моего сына. Может, это будет урок другим водителям, которые гоняют по улицам, особенно в районах, где много детей», — сказала мама Артема.
Предварительно установлено, что водитель ехал со скоростью 80 километров в час при разрешенных на Энергостроителей 40 километрах. На месте ДТП местные жители организовали стихийный мемориал. Неравнодушные тюменцы начали приносить цветы и игрушки.
Мама погибшего мальчика поблагодарила горожан за моральную и финансовую поддержку. Женщина просит администрацию города обратить внимание на пешеходный переход, где погиб ее сын. Она считает, что там нужно установить светофор, чтобы не произошла очередная трагедия.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на перекрестке Ставропольской и Самарцева сбили ребенка. Автомобилист скрылся с места происшествия, но в скором времени автоинспекторы его нашли.