Родители погибшего мальчика не согласны с официальной версией ДТП в Тюмени

28 марта на пешеходном переходе на Энергостроителей водитель BMW насмерть сбил ребенка. По его словам, он не заметил мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Родители погибшего ребенка уверены, что их сын все же слез с велосипеда, перед тем как перейти дорогу.