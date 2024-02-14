Итоги дня в Тюмени: новые льготы для военных, пожар в автобусе и отмена Лолиты

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
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Updated Сегодня, 17:22
В Тюмени на Червишевском тракте автобус загорелся прямо во время движения. ЧП произошло у остановки «Школа №69».
К тушению пожара оказались привлечены семь пожарных и две единицы техники. Огонь удалось локализовать быстро, никто не пострадал.
Прокурор Тюменской области поручил провести проверку и привлечь специалистов ГИБДД для выявления причин происшествия.
В Тюменской области намерены предоставить ветеранам боевых действий новую льготу, позволяющую им получать юридические услуги бесплатно. Законопроект уже внесли в областную думу. Предполагается, что льгота будет распространяться на участников боевых действий, включая тех, кто принимал участие в спецоперации и боевых действиях в различных регионах, включая Чечню, Афганистан, Дагестан и Сирию.
По данным авторов законопроекта, подобная льгота уже действует в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области.
В центре Тюмени планируют снести второй корпус школы №1 на улице Краснодонской и построить на его месте новое учебное заведение. Работы планируют завершить до 2026 года.
Власти города в настоящее время ищут подрядчика для разработки проектной документации. Начальная цена контракта составляет 25 миллионов рублей.
Планируется, что новая школа будет вместительной. Средства на строительство выделят из регионального бюджета.
В Тюмени планируется соединить микрорайоны Велижанский и ММС новой дорогой. Работы по строительству будут проводиться в период с 2026 по 2030 год.
Утвержденная документация территориального планирования предусматривает соединение указанных жилых районов через улицы Ишимская, Ненецкая, Салмыская и Надымская.
В Тюмени отменили концерт известной исполнительницы Лолиты. Как сообщается, причиной произошедшего стало ее участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Сама певица утверждает, что ее концерты отменили из-за «недостаточного раскаяния».
Также отменены выступления и других известных исполнителей Филиппа Киркорова и Димы Билана.