Итоги дня в Тюмени: новые льготы для военных, пожар в автобусе и отмена Лолиты

В Тюменской области намерены предоставить ветеранам боевых действий новую льготу, позволяющую им получать юридические услуги бесплатно. Законопроект уже внесли в областную думу. Предполагается, что льгота будет распространяться на участников боевых действий, включая тех, кто принимал участие в спецоперации и боевых действиях в различных регионах, включая Чечню, Афганистан, Дагестан и Сирию.