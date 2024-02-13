Итоги дня в Тюмени: арест банды азербайджанцев, нападение собак и «минирование» школ

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
В Тюмени арестован участник группы, снимавшей на видео избиения подростков. Меру пресечения Зию Абилову избрал Центральный районный суд.
Молодой человек 2006 года рождения подозревается в хулиганстве за грубое нарушение общественного порядка и причинение телесных повреждений в ТЦ «Солнечный».
Подозреваемый будет содержаться под стражей до 11 апреля 2024 года.
Полиция осуществила проверку 16 школы, а в городе провели экстренное заседание антитеррористической комиссии. По ее итогам было принято решение о проведении плановой проверки всех образовательных и дошкольных учреждений Тобольска.
Бизнесмен из Тюмени, Сергей Колесник предложил превратить Текутьевское кладбище в центральный парк города. В ходе эфира на своем YouTube-канале он высказал идею благоустройства, включая реставрацию части могил для создания исторической парковой зоны и возведение офисных центров на их месте.
Архитектор Дмитрий Морозов отметил, что трансформация кладбища может занять до 50 лет и обсуждение идеи с общественностью — это важно.
В Тюмени стая собак напала на ребенка на улице Краснооктябрьской.
Камеры видеонаблюдения запечатлили, как мальчик убегает от стаи псов, но они следуют за ним. Местные жители возмутились данной ситуацией и призвали администрацию города обратить внимание на беспризорных собак.
В 2023 году более 200 человек скончались в Тюменской области от ВИЧ-инфекции. Показатель смертности составил 14,3 на 100 тысяч человек. По словам специалистов Центра профилактики и борьбы со СПИД, это на 18,8% меньше, чем годом ранее.
За год было выявлено более тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции, включая 13 несовершеннолетних и 86-летнего пенсионера.