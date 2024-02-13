Итоги дня в Тюмени: арест банды азербайджанцев, нападение собак и «минирование» школ

В 2023 году более 200 человек скончались в Тюменской области от ВИЧ-инфекции. Показатель смертности составил 14,3 на 100 тысяч человек. По словам специалистов Центра профилактики и борьбы со СПИД, это на 18,8% меньше, чем годом ранее.