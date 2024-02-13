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Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Итоги дня в Тюмени: арест банды азербайджанцев, нападение собак и «минирование» школ

Итоги дня в Тюмени: арест банды азербайджанцев, нападение собак и «минирование» школ

13 февраля 2024, 18:18
Фото: 1MI
Дайджест событий за 13 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Суд арестовал участника банды, нападающей на школьников в Тюмени

В Тюмени арестован участник группы, снимавшей на видео избиения подростков. Меру пресечения Зию Абилову избрал Центральный районный суд.

Молодой человек 2006 года рождения подозревается в хулиганстве за грубое нарушение общественного порядка и причинение телесных повреждений в ТЦ «Солнечный».

Подозреваемый будет содержаться под стражей до 11 апреля 2024 года.

Суд арестовал участника банды, терроризирующей школьников в Тюмени
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Массовые сообщения о «минировании» школ появились в Тобольске

Полиция осуществила проверку 16 школы, а в городе провели экстренное заседание антитеррористической комиссии. По ее итогам было принято решение о проведении плановой проверки всех образовательных и дошкольных учреждений Тобольска.

Массовые сообщения о «минировании» школ приходят в Тобольске
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Тюменский бизнесмен пожелал превратить Текутьевское кладбище в парк

Бизнесмен из Тюмени, Сергей Колесник предложил превратить Текутьевское кладбище в центральный парк города. В ходе эфира на своем YouTube-канале он высказал идею благоустройства, включая реставрацию части могил для создания исторической парковой зоны и возведение офисных центров на их месте.

Архитектор Дмитрий Морозов отметил, что трансформация кладбища может занять до 50 лет и обсуждение идеи с общественностью — это важно.

Тюменский девелопер предложил превратить Текутьевское кладбище в парк
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Стая собак едва не загрызла маленького ребенка в Тюмени

В Тюмени стая собак напала на ребенка на улице Краснооктябрьской.

Камеры видеонаблюдения запечатлили, как мальчик убегает от стаи псов, но они следуют за ним. Местные жители возмутились данной ситуацией и призвали администрацию города обратить внимание на беспризорных собак.

Стая собак едва не растерзала маленького ребенка в Тюмени. Видео
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Свыше 200 тюменцев умерли в 2023 году от страшной инфекции

В 2023 году более 200 человек скончались в Тюменской области от ВИЧ-инфекции. Показатель смертности составил 14,3 на 100 тысяч человек. По словам специалистов Центра профилактики и борьбы со СПИД, это на 18,8% меньше, чем годом ранее.

За год было выявлено более тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции, включая 13 несовершеннолетних и 86-летнего пенсионера.

Более 200 тюменцев умерли в 2023 году от страшной инфекции
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