Итоги дня в Тюмени: сильные морозы, магнитные бури и песни про трусы

Ранее по сети распространились жуткие кадры, на которых заметно, как подростки в Тюмени жестоко избивают других детей и снимают происходящее на камеру. Инциденты происходят в торговом центре города и во дворе одного из домов. Россияне, посмотрев ролики, выразили возмущение и посоветовали родителям чаще обращать внимание на воспитание своих детей.