Итоги дня в Тюмени: сильные морозы, магнитные бури и песни про трусы

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Тюменский исполнитель одержал победу в музыкальном шоу «Конфетка» на федеральном телеканале. \
Уроженец Сургута Максим Щербаков распространил в социальных сетях клип, в котором спел про трусы. В песне повествуется о тяжелом расставании с девушкой, в процессе которого пара делит вещи, в том числе и нижнее белье.
По словам исполнителя, клип он снял в 19-летнем возрасте. Поклонников творчества Максима нашлось немало. Как сказал музыкант, выигрыш в размере 300 тысяч рублей он направит на открытие собственной кондитерской.
Морозы пришли в Тюменскую область в понедельник, 12 февраля. Очные занятия отменили в школах региона. На дистанционный формат обучения перешли ученики Заводоуковского городского округа, Ишима и Ялуторовска.
Тобольские и тюменские школьники продолжили учиться в прежнем режиме.
На Тюменскую область сегодня, 12 февраля обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ря горожан почувствовали недомогание, однако как рассказали специалисты, пик геомагнитных колебаний придется на 13 февраля. Интенсивность возмущений достигнет 5 баллов.
В период магнитных бурь специалисты советуют метеочувствительным людям поберечь свое здоровье — стараться меньше нервничать и избегать стресса. Также рекомендуются прогулки на свежем воздухе.
Тюменские власти выставили на торги здание бывшей инфекционной больницы в Тюмени. Объект расположен на улице Ленина.
Начальная цена недвижимого имущества, находящегося в собственности региона, составляла 140 млн рублей. Однако после было принято решение поднять цену на 36 миллионов рублей.
На аукционе, который состоится 20 марта, планируется одним лотом продать само здание больницы, расположенный рядом гараж и земельный участок площадью 3739 кв. метров и шлагбаум. При этом, самой дорогой частью лота является земельный участок.
В Тюменской области нашли хулиганов, избивавших подростков. Полиции удалось оперативно установить личности молодых людей.
Как выяснилось, дебоширами являются тюменские школьники.
Многие юзеры посчитали, что среди нападавших есть дети мигрантов, которых прозвали в интернете «бандой азербайджанцев».
Ранее по сети распространились жуткие кадры, на которых заметно, как подростки в Тюмени жестоко избивают других детей и снимают происходящее на камеру. Инциденты происходят в торговом центре города и во дворе одного из домов. Россияне, посмотрев ролики, выразили возмущение и посоветовали родителям чаще обращать внимание на воспитание своих детей.