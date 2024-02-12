Тюменские власти выставили больницу на торги за 140 млн рублей

Изначально этот объект планировали продать за 104 миллиона рублей, однако в настоящее время его стоимость оценивается в 140 миллионов рублей. Аукцион по продаже этого здания, гаража и земельного участка запланирован на 20 марта 2024 года и состоится в рамках одного лота.