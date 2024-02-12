Тюменские власти выставили больницу на торги за 140 млн рублей

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Изначально этот объект планировали продать за 104 миллиона рублей, однако в настоящее время его стоимость оценивается в 140 миллионов рублей. Аукцион по продаже этого здания, гаража и земельного участка запланирован на 20 марта 2024 года и состоится в рамках одного лота.
В документации к торгам отмечается, что здание находится в приемлемом состоянии и его эксплуатация возможна после проведения капитального ремонта конструктивных элементов объекта.
На земельном участке возможно строительство только медицинского учреждения высотой не более девяти этажей. Указанная территория является природоохранной зоной. По этой причине имеется ряд ограничений.
Напомним, что ранее тюменские власти планировали выставить на продажу городской рынок «Центральный». Как сообщалось, муниципальное имущество, не связанное с вопросами местного значения, подлежит отчуждению.