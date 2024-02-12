Тюменец с песней про трусы победил на шоу «Конфетка» на ТНТ

Молодой человек родился в Сургуте и учился в нефтегазовом университете в Тюмени, но работать по профессии не стал. Клип он снял на первом курсе учебы, когда ему было 19 лет. В песне поется о тяжелом расставании с девушкой, в процессе которого пара делит вещи, в том числе и нижнее белье.