Тюменец с песней про трусы победил на шоу «Конфетка» на ТНТ

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Молодой человек родился в Сургуте и учился в нефтегазовом университете в Тюмени, но работать по профессии не стал. Клип он снял на первом курсе учебы, когда ему было 19 лет. В песне поется о тяжелом расставании с девушкой, в процессе которого пара делит вещи, в том числе и нижнее белье.
«Моя песня была написана из сообщений с моей бывшей девушкой. Это просто наша с ней переписка, из которой получилось собрать текст и придумать музыку. Мы с моей новой девушкой как раз познакомились на съемках этого клипа и до сих пор мы вместе», — поделился Максим.
За песню Максима Щербакова проголосовала большая часть зрителей. Музыкант выиграл 300 тысяч рублей и на эти деньги планирует открыть собственную кондитерскую.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы могут предложить название нового шоу на НТВ. Его автором стала блогерша из Тюмени Анастасия Семянива.