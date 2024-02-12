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Песня тюменца про трусы победила на шоу на ТНТ

Тюменец с песней про трусы победил на шоу «Конфетка» на ТНТ

12 февраля 2024, 04:17
Фото: 1MI

Песня тюменца про трусы победила на шоу на ТНТ

На шоу «Конфетка» российские звезды перепевают песни обычных людей. Песню 23-летнего Максима Щербакова исполнила группа «Дискотека авария».

Молодой человек родился в Сургуте и учился в нефтегазовом университете в Тюмени, но работать по профессии не стал. Клип он снял на первом курсе учебы, когда ему было 19 лет. В песне поется о тяжелом расставании с девушкой, в процессе которого пара делит вещи, в том числе и нижнее белье.

Фото: шоу «Конфетка» / ТНТ
«Моя песня была написана из сообщений с моей бывшей девушкой. Это просто наша с ней переписка, из которой получилось собрать текст и придумать музыку. Мы с моей новой девушкой как раз познакомились на съемках этого клипа и до сих пор мы вместе», — поделился Максим.

За песню Максима Щербакова проголосовала большая часть зрителей. Музыкант выиграл 300 тысяч рублей и на эти деньги планирует открыть собственную кондитерскую.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы могут предложить название нового шоу на НТВ. Его автором стала блогерша из Тюмени Анастасия Семянива.

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