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В шоу «Четыре свадьбы» приняла участие пара из Тюмени

История длиною в 20 лет: тюменцы приняли участие в шоу «Четыре свадьбы»

2 февраля 2024, 03:09
Фото: 1MI

В шоу «Четыре свадьбы» приняла участие пара из Тюмени

Наталья занимается эстетической косметологией, а Михаил — продажей стройматериалов и ремонтом. Тюменцы сыграли свадьбу в стиле домашней вечеринки.

История отношений 42-летней Натальи и 55-летнего Михаила долгая и похожа на сюжет российского сериала про любовь.

Познакомились тюменцы, когда Наталье было 19 лет, а Михаилу — 32 года. На тот момент еще юная девушка находилась на стадии развода с мужем, а мужчина был одинок.

«Я пришла к нему устраиваться на работу, соблазнила, а он был не против. Мы чуть-чуть повстречались, а от этого появляются дети. В 2002 году мы родили сына, а в 2023 сыграли свадьбу», — рассказывает Наталья в эфире телеканала «Пятница».

По словам Натальи, беременность была случайной. К тому же, Михаил успел помириться с женой, из-за чего отношения были прекращены на целых 20 лет. За это время Наталья успела развить бизнес и родить дочь, на отношения у нее времени не было. Однако внезапно Михаил посетил ее салон красоты. Мужчина утверждает, что захотел поговорить.

«А потом начал заезжать. Смотрю — прикрутил балку, сделал кушетку. Я думаю: „Вот это мужик!"", — поделилась Наталья.

Тюменцы сыграли свадьбу в стиле домашней вечеринки. Бюджет торжества составил 250 тысяч рублей.

Фото: телеканал «Пятница»

Праздник начался в ЗАГСе, убранство которого некоторые участницы сочли «цыганским». Невеста была в красном платье. Одни девушки восхитились нарядом, другие же посчитали его вызывающим.

Свадьбу Наталья и Михаил отмечали в ресторане Platinum. Его интерьер показался участницам старомодным, но еда понравилась всем, особенно из-за больших порций.

Фишкой свадьбы был мальчишник для жениха. Прямо в зал вышла танцовщица в костюме полуголой женщины.

Несмотря на то, что свадьба тюменцев понравилась участницам, в шоу они не победили и заняли второе место. Первое место досталось участнице из Подольска.

Ранее «Наш город» сообщал, что повар из Тюмени принял участие в съемках шоу «Битва шефов». Олег Терентьев прошел в финал.

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