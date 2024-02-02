История длиною в 20 лет: тюменцы приняли участие в шоу «Четыре свадьбы»

По словам Натальи, беременность была случайной. К тому же, Михаил успел помириться с женой, из-за чего отношения были прекращены на целых 20 лет. За это время Наталья успела развить бизнес и родить дочь, на отношения у нее времени не было. Однако внезапно Михаил посетил ее салон красоты. Мужчина утверждает, что захотел поговорить.