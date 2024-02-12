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В школах Тюменской области отменяют занятия

Мороз ударил: в школах Тюменской области отменяют занятия

12 февраля 2024, 03:47
Фото: 1MI

В школах Тюменской области отменяют занятия

Об отмене уроков заявили в нескольких районах области. На дистанционный режим переходят и некоторые учащиеся второй смены.

Первой об отмене занятий сообщила администрация Заводоуковского округа.

«В связи с низкой температурой воздуха занятия первой и второй смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1 по 4 классы», — написали в Телеграм-канале администрации.

Занятия отменены и в Ишиме, но на данный момент это касается только первой смены.

«В связи с пониженной температурой воздуха -25°C и скоростью ветра 4 м/с занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщили в группе администрации ВКонтакте.

Отмена занятий коснулась и школьников из Ялуторовска.

«Отмена занятий учащихся первой смены с 1 по 4 классы. На улице — 27°, скорость ветра — 3 м/с», — предупредила администрация города.

Тобольские и тюменские школьники продолжают учиться в прежнем режиме.

Ранее «Наш город» сообщал, что в расписании тюменских школ появится новый предмет. Он станет обязательным в следующем учебном году.

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