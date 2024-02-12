Мороз ударил: в школах Тюменской области отменяют занятия

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
Первой об отмене занятий сообщила администрация Заводоуковского округа.
«В связи с низкой температурой воздуха занятия первой и второй смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1 по 4 классы», — написали в Телеграм-канале администрации.
Занятия отменены и в Ишиме, но на данный момент это касается только первой смены.
«В связи с пониженной температурой воздуха -25°C и скоростью ветра 4 м/с занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщили в группе администрации ВКонтакте.
Отмена занятий коснулась и школьников из Ялуторовска.
«Отмена занятий учащихся первой смены с 1 по 4 классы. На улице — 27°, скорость ветра — 3 м/с», — предупредила администрация города.
Тобольские и тюменские школьники продолжают учиться в прежнем режиме.
Ранее «Наш город» сообщал, что в расписании тюменских школ появится новый предмет. Он станет обязательным в следующем учебном году.