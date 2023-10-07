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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 07:46

Глава тюменского департамента образования и науки Горковец объявила об уходе

Глава тюменского департамента образования и науки Горковец объявила об уходе

7 октября 2023, 07:43
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец написала заявление по собственному желанию. Об этом она сообщила своим коллегам в конце этой недели.

Причина, по которой Горковец решила покинуть свой пост, не называется, сообщил источник. Между тем, на сайте правительства Тюменской области Горковец все еще значится в должности директора департамента. Официальные комментарии ожидаются.

Фото: официальный сайт правительства ТО

Напомним, Дина Горковец была назначена на должность руководителя департамента образования и науки Тюменской области 1 ноября 2022 года. Она заняла кресло Алексея Райдера, которого губернатор региона Александр Моор назначил заместителем главы области.

До прихода в областной департамент Горковец возглавляла департамент образования Тюмени.

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