Глава тюменского департамента образования и науки Горковец объявила об уходе

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Причина, по которой Горковец решила покинуть свой пост, не называется, сообщил источник. Между тем, на сайте правительства Тюменской области Горковец все еще значится в должности директора департамента. Официальные комментарии ожидаются.
Напомним, Дина Горковец была назначена на должность руководителя департамента образования и науки Тюменской области 1 ноября 2022 года. Она заняла кресло Алексея Райдера, которого губернатор региона Александр Моор назначил заместителем главы области.
До прихода в областной департамент Горковец возглавляла департамент образования Тюмени.