В Ишиме для строительства новой больницы снесут школу

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
О грядущем строительстве стало известно из тендера, опубликованного на портале Госзакупок. Начальная цена контракта — 1.6 миллиарда рублей. Из них 218 миллионов выделены на закупку оборудования.
Деньги будут выделяться частями: 116 миллионов в 2024 году, 652 миллиона в 2025 году и 805 миллионов в 2026 году. Согласно условиям контракта, объект должен быть готов к марту 2026 года.
В больнице будут детское и взрослое стоматологическое отделение, а также женская консультация. В учреждении будут принимать жителей Ишима, Абатского, Викуловского, Бердюжского, Сорокинского и Армизонского районов.
На данный момент участок, выделенный для строительства, занят зданием школы, гаражами, разрушенным фундаментом и инженерными сетями. Работы по подготовке участка возьмет на себя администрация Ишима.
Заявки принимаются до 21 февраля, подрядчик будет определен 27 февраля.
Ранее «Наш город» сообщал, что в районе тюменского ЖК «Легенда парк» построят новый детский сад. Власти уже ищут подрядчика.