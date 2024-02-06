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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В Ишиме построят новую областную больницу

В Ишиме для строительства новой больницы снесут школу

6 февраля 2024, 05:26
Фото: 1MI

В Ишиме построят новую областную больницу

Власти ищут подрядчика, готового взяться за строительство областной больницы в Ишиме. Исполнитель будет обязан сдать объект до марта 2026 года.

О грядущем строительстве стало известно из тендера, опубликованного на портале Госзакупок. Начальная цена контракта — 1.6 миллиарда рублей. Из них 218 миллионов выделены на закупку оборудования.

Деньги будут выделяться частями: 116 миллионов в 2024 году, 652 миллиона в 2025 году и 805 миллионов в 2026 году. Согласно условиям контракта, объект должен быть готов к марту 2026 года.

В больнице будут детское и взрослое стоматологическое отделение, а также женская консультация. В учреждении будут принимать жителей Ишима, Абатского, Викуловского, Бердюжского, Сорокинского и Армизонского районов.

На данный момент участок, выделенный для строительства, занят зданием школы, гаражами, разрушенным фундаментом и инженерными сетями. Работы по подготовке участка возьмет на себя администрация Ишима.

Заявки принимаются до 21 февраля, подрядчик будет определен 27 февраля.

Ранее «Наш город» сообщал, что в районе тюменского ЖК «Легенда парк» построят новый детский сад. Власти уже ищут подрядчика.

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#Общество#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Закупки#Больницы#Ишимский район#Подрядчик#Любовь Селезнева
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