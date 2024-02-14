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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В Тюменской области хотят дать новую льготу военным

В Тюменской области хотят дать новую льготу военным

14 февраля 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области намерены предоставить новую льготу ветеранам боевых действий, что позволит им не платить за получение юридических услуг. Соответствующий законопроект уже внесли в областную думу.

Сообщается, что если законопроект примут, то он распространится не только на тех, кто прошел спецоперацию, но и на тех, кто принимал участие в боевых действиях в Чечне, Афганистане, Дагестане и Сирии.

Как передают авторы документа, со льготой уже знакомы жители ХМАО, ЯНАО и в Челябинской области.

Иностранные добровольцы имеют право на льготы
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Ранее сообщалось, что в феврале для россиян льготных категорий проиндексируют социальные выплаты на 7,4%. Повышение коснется свыше 40 видов пособий и компенсаций.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Компенсации#Льготы#Пособия#Челябинская область#Социальные выплаты#Чечня#Афганистан#Законопроект#Дагестан#Юридические услуги#Сирия#Спецоперация#Ветераны боевых действий#Алина Петрова
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