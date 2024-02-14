В Тюменской области хотят дать новую льготу военным

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Сообщается, что если законопроект примут, то он распространится не только на тех, кто прошел спецоперацию, но и на тех, кто принимал участие в боевых действиях в Чечне, Афганистане, Дагестане и Сирии.
Как передают авторы документа, со льготой уже знакомы жители ХМАО, ЯНАО и в Челябинской области.
Ранее сообщалось, что в феврале для россиян льготных категорий проиндексируют социальные выплаты на 7,4%. Повышение коснется свыше 40 видов пособий и компенсаций.