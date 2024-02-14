Иностранные добровольцы имеют право на льготы

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
В Госдуме рассмотрят поправки к закону «О статусе военнослужащего», касающиеся иностранных граждан в составе российской армии. Согласно действующему законодательству, после 20 лет службы солдаты и офицеры ВС РФ могут претендовать на бесплатное жилье. Однако это положение распространяется лишь на тех, кто на момент вступления в ряды ВС имел российское гражданство. Если же человек получил российский паспорт уже во время службы, он лишается права на жилищные льготы. Ранее Конституционный суд РФ уже обращал внимание на неправомерность этого пункта закона. Однако зачастую иностранцы вступают в ВС РФ, чтобы в дальнейшем получить российское гражданство по упрощенной процедуре.
По мнению главы Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, закон в его нынешнем виде превращает иностранцев, получивших российский паспорт во время службы, в «граждан второго сорта». Выступая с трибуны парламента, он отметил, что с начала СВО в российскую армию вступает все больше иностранцев. Также он подчеркнул, что иностранные граждане служат в ВС РФ не по принуждению, а исключительно из личных побуждений, добровольно.
Эта инициатива направлена на предоставление в полной мере социальных гарантий всем, кто с оружием в руках защищал и защищает территориальную целостность и безопасность России. Военные-иностранцы, кто сменил гражданство на российское, должны иметь право на свое жилье или субсидии на него, — заявил Леонид Слуцкий.
Отметим, что поправки к законопроекту «О статусе военнослужащего» были приняты депутатами Государственной думы в первом чтении.