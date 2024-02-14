Иностранные добровольцы имеют право на льготы

В Госдуме рассмотрят поправки к закону «О статусе военнослужащего», касающиеся иностранных граждан в составе российской армии. Согласно действующему законодательству, после 20 лет службы солдаты и офицеры ВС РФ могут претендовать на бесплатное жилье. Однако это положение распространяется лишь на тех, кто на момент вступления в ряды ВС имел российское гражданство. Если же человек получил российский паспорт уже во время службы, он лишается права на жилищные льготы. Ранее Конституционный суд РФ уже обращал внимание на неправомерность этого пункта закона. Однако зачастую иностранцы вступают в ВС РФ, чтобы в дальнейшем получить российское гражданство по упрощенной процедуре.