Итоги дня в Тюмени: продажа рынка, отмена дистанта в школах и проверки силовиков

По информации МВД, правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия. Задержанными оказались два местных жителя 1994 и 1992 года рождения. Нападение на подростков было заснято на камеру в подъезде, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. В свою защиту обвиняемые заявили, что не знали, что имеют дело с несовершеннолетними и выразили сожаление о произошедшем.