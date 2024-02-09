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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Итоги дня в Тюмени: продажа рынка, отмена дистанта в школах и проверки силовиков

Итоги дня в Тюмени: продажа рынка, отмена дистанта в школах и проверки силовиков

9 февраля 2024, 16:53
Фото: 1MI
Дайджест событий за 9 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Тюменские власти продают городской рынок

Власти Тюмени намерены выставить на приватизацию 100% акций АО «Рынок», владельцем которого является городской рынок «Центральный». Как сообщили в мэрии, сейчас осуществляется оценка стоимости контрольного пакета акций.

В соответствии с заявлением городской администрации, муниципальное имущество, не связанное с вопросами местного значения, подлежит отчуждению.

В настоящее время проводится оценка рыночной стоимости акций.

Власти Тюмени решили продать городской рынок
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Школьники Тюменской области вернутся к очному обучению

С 12 февраля тюменские школьники возвращаются к занятиям в обычном режиме.

Напомним, что на дистанте учащиеся были с 5-го февраля по причине плохой эпидемиологической ситуации. За это время во всех школах региона в провели генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств.

Власти рассказали, будет ли продлен дистант в школах Тюмени
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В Тобольске работница магазина сломала позвоночник, принимая товар

Происшествие произошло при разгрузке товара в одном из супермаркетов Тобольска. Работница вышла к водителю-экспедитору, чтобы принять товар, но поскользнулась и упала. Корзина с молоком упала с гидроборта прямо на нее, в результате чего женщина сломала позвоночник.

Государственная инспекция труда выявила неудовлетворительную организацию работ и нарушения безопасности на площадке приема товара, за что компанию привлекли к административной ответственности

Работница тюменского магазина сломала позвоночник из-за корзины с молоком
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Высокопоставленные силовики приехали в Тюмень для проверок

Массовые проверки проводят в тюменских отделениях полиции. Ревизии уже прошли в отделах УМВД по Тюменской области «Ишимский» и «Тюменский».

По словам источников, проверку ведут два полковника, подполковник и главный инспектор МВД. Причина данных мероприятий неизвестна. Как отмечают инсайдеры, проверяющие проводят ревизии, в том числе, тумбочек сотрудников полиции, сейфов, пишет 72.RU.

В Тюмень с проверкой приехали высокопоставленные силовики
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В Тюмени полиция задержала двух мужчин, жестоко избивших подростков из-за шапки

В Тюмени задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении трех подростков из-за армейской шапки.

По информации МВД, правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия. Задержанными оказались два местных жителя 1994 и 1992 года рождения. Нападение на подростков было заснято на камеру в подъезде, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. В свою защиту обвиняемые заявили, что не знали, что имеют дело с несовершеннолетними и выразили сожаление о произошедшем.

В Тюмени задержали мужчин, жестоко избивших подростков из-за шапки. Видео
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#Тюмень#Тюменская область#Итоги дня#Итоги#Алина Петрова
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