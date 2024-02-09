Итоги дня в Тюмени: продажа рынка, отмена дистанта в школах и проверки силовиков

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
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Updated Сегодня, 16:55
Власти Тюмени намерены выставить на приватизацию 100% акций АО «Рынок», владельцем которого является городской рынок «Центральный». Как сообщили в мэрии, сейчас осуществляется оценка стоимости контрольного пакета акций.
В соответствии с заявлением городской администрации, муниципальное имущество, не связанное с вопросами местного значения, подлежит отчуждению.
В настоящее время проводится оценка рыночной стоимости акций.
Школьники Тюменской области вернутся к очному обучению
С 12 февраля тюменские школьники возвращаются к занятиям в обычном режиме.
Напомним, что на дистанте учащиеся были с 5-го февраля по причине плохой эпидемиологической ситуации. За это время во всех школах региона в провели генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств.
Происшествие произошло при разгрузке товара в одном из супермаркетов Тобольска. Работница вышла к водителю-экспедитору, чтобы принять товар, но поскользнулась и упала. Корзина с молоком упала с гидроборта прямо на нее, в результате чего женщина сломала позвоночник.
Государственная инспекция труда выявила неудовлетворительную организацию работ и нарушения безопасности на площадке приема товара, за что компанию привлекли к административной ответственности
Массовые проверки проводят в тюменских отделениях полиции. Ревизии уже прошли в отделах УМВД по Тюменской области «Ишимский» и «Тюменский».
По словам источников, проверку ведут два полковника, подполковник и главный инспектор МВД. Причина данных мероприятий неизвестна. Как отмечают инсайдеры, проверяющие проводят ревизии, в том числе, тумбочек сотрудников полиции, сейфов, пишет 72.RU.
В Тюмени задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении трех подростков из-за армейской шапки.
По информации МВД, правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия. Задержанными оказались два местных жителя 1994 и 1992 года рождения. Нападение на подростков было заснято на камеру в подъезде, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. В свою защиту обвиняемые заявили, что не знали, что имеют дело с несовершеннолетними и выразили сожаление о произошедшем.