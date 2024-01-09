Итоги дня в Тюмени: избили ветерана СВО, оставили без тепла Войновку, снежные завалы

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Происшествие случилось у дома 35 по улице Малышева в микрорайоне Тарманы. Мужчина обратился к группе молодежи с просьбой не шуметь в вечернее время. В ответ они толпой кинулись на него.
По факту драки местный следком начал проверку, которую под свой контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Уже вечером все участники конфликта были задержаны и доставлены в полицию.
В первые дни января, благодаря обильным снегопадам, уровень воды в Туре немного поднялся до — 49 сантиметров. Это всего на 3 сантиметра выше минимума, зафиксированного за всю историю проведения замеров.
По прогнозам ученых, 2024 год может стать для реки еще более критическим, чем прошлый. В первую очередь состояние Туры может усугубить строительство дамбы и нежелание властей провести очистку русла. Кроме того, нельзя исключать и климатические факторы — будущее лето в регионе прогнозируется особенно жарким.
«Судя по тому, какие решения принимаются „сверху“ и как „активно“ власти региона занимаются столь масштабной экологической проблемой, надеяться на лучшее — эо непозволительная наивность. К тому же сейчас синоптики прогнозируют в Сибири и на Урале сухое и теплое лето, что дополнительно иссушит Туру», — отмечает гидролог Андрей Расаев.
Ранее Тюменской области уже отказали в выделении средств из федерального бюджета для организации работ на реке. Однако власти решили попробовать еще раз и в Федеральное агентство водных ресурсов было направлено новое предложение — включить мероприятия по расчистке Туры в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Результат обращения пока неизвестен.
Новый ресторан появится на месте кафе Brasserie, которое закрылось после 18 лет работы. Уже в скором времени здесь будет открыта траттория Аркадия Новикова «МиниСыроварня».
«Проекту Brasserie уже 18 лет. Он уже требовал перезапуска. Мы получили предложение открыть в Тюмени итальянский ресторан „МиниСыроварню“, и эта локация идеально подошла. У нас уже есть опыт развития ресторана Аркадия Новикова „Сыроварня“, это проект зарекомендовал себя очень хорошо», — пояснили Ура.ру в пресс-службе компании «Максим».
По планам, «МиниСыроварня» начнет работу в Тюмени летом 2024 года.
Сегодня, 9 января, в Тюмени произошел порыв теплоцентрали, из-за которого без горячей воды и тепла остался район Войновка. Из-за коммунальной аварии пришлось закрыться детским садам и школам. Вернуть тепло в местные дома обещают только утром 10 января.
«На улице минус 22С (по ощущениям минус 29 С). Жителям остаётся кутаться в одеяла и теплую одежду, ночевать в холодных квартирах», — пишут тюменцы.
Но, как оказалось, проблема с отоплением есть и в других районах городах.По словам читателей «Нашего города», сегодня также пропали тепло и ГВС на улицах Тимирязева, Транспортной и Пархоменко. Систематические проблемы с теплоснабжением наблюдаются на Малыгина, Широтной, Салтыкова-Щедрина и Красных Зорь.
Крупнейший подрядчик по содержанию автодорог в Тюменской области — АО «ТОДЭП» — получил несколько предостережений от МВД региона за некачественную уборку улиц. Многочисленные нарушения по содержанию дорог в областной столице были зафиксированы ведомством в ходе проверок в новогодние праздники.
Так, снежные валы обнаружены на на заездных карманах, посадочных площадках и в непосредственной близости от пешеходных переходов на улицах Щербакова, Холодильной, Советской и Пермякова. Колеи, рыхлый снег, гололед зафиксированы и в других районах города.