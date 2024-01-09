Итоги дня в Тюмени: избили ветерана СВО, оставили без тепла Войновку, снежные завалы

По прогнозам ученых, 2024 год может стать для реки еще более критическим, чем прошлый. В первую очередь состояние Туры может усугубить строительство дамбы и нежелание властей провести очистку русла. Кроме того, нельзя исключать и климатические факторы — будущее лето в регионе прогнозируется особенно жарким.