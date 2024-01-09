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Эксперты рассказали, как обстоят дела с COVID-19 в Тюменской области

Россияне продолжают заболевать COVID-19. Как обстоят дела в Тюменской области?

9 января 2024, 08:39
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, как обстоят дела с COVID-19 в Тюменской области

В Тюменской области за период с 1 по 7 января выявили 192 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно из новой сводки, опубликованной сайтом Объясняем.рф.

По сравнению с предыдущей неделей, количество новых выявленных случаев уменьшилось на 482. Госпитализаций также стало меньше: их количество уменьшилось с 54 до 17. Летальные случаи не зарегистрированы.

Меньше стало и выздоровевших: за период с 1 по 7 января выздоровел 521 человек, а за период с 25 по 31 декабря — 1081. Такая ситуация наблюдается в целом по России.

«За первую неделю 2024 года в стране госпитализированы 3 086 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 49%. Выздоровели 40 958 человек, или на 54,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей», — отметили эксперты.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 44 тюменских детей обнаружили неизлечимые генетические заболевания. У 22 из них — хромосомные патологии.

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