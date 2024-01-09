Россияне продолжают заболевать COVID-19. Как обстоят дела в Тюменской области?

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
По сравнению с предыдущей неделей, количество новых выявленных случаев уменьшилось на 482. Госпитализаций также стало меньше: их количество уменьшилось с 54 до 17. Летальные случаи не зарегистрированы.
Меньше стало и выздоровевших: за период с 1 по 7 января выздоровел 521 человек, а за период с 25 по 31 декабря — 1081. Такая ситуация наблюдается в целом по России.
«За первую неделю 2024 года в стране госпитализированы 3 086 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 49%. Выздоровели 40 958 человек, или на 54,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей», — отметили эксперты.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 44 тюменских детей обнаружили неизлечимые генетические заболевания. У 22 из них — хромосомные патологии.