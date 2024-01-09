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В Тюмени откроется итальянский ресторан Аркадия Новикова

В Тюмени откроют новый итальянский ресторан. Там будут кормить ризотто и пиццей

9 января 2024, 08:08
Фото: 1MI

В Тюмени откроется итальянский ресторан Аркадия Новикова

В Тюмени спустя почти 20 лет работы закрылось известное кафе Brasserie. Заведение проработало в областной столице 18 лет. В ближайшее время на его месте будет открыта траттория Аркадия Новикова «МиниСыроварня».
«Проекту Brasserie уже 18 лет. Он уже требовал перезапуска. Мы получили предложение открыть в Тюмени итальянский ресторан „МиниСыроварню“, и эта локация идеально подошла. У нас уже есть опыт развития ресторана Аркадия Новикова „Сыроварня“, это проект зарекомендовал себя очень хорошо», — пояснили Ура.ру в пресс-службе компании «Максим».

По планам, «МиниСыроварня» начнет работу в Тюмени летом 2024 года. Отметим, первая траттория «МиниСыроварня», идею которой Аркадий Новиков тщательно разрабатывал в течение нескольких лет, была открыта в сентябре 2023 года в Московском дворце молодежи на Фрунзенской.

В меню заведения традиционные итальянские блюда — паста, ризотто, салаты, супы, пицца. Средний чек в заведении составляет 2500 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале 2024 года начнет работать ресторан французской кухни Сremant. Заведение расположится ЖК «Машаров»

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