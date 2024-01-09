В Тюмени откроют новый итальянский ресторан. Там будут кормить ризотто и пиццей

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
«Проекту Brasserie уже 18 лет. Он уже требовал перезапуска. Мы получили предложение открыть в Тюмени итальянский ресторан „МиниСыроварню“, и эта локация идеально подошла. У нас уже есть опыт развития ресторана Аркадия Новикова „Сыроварня“, это проект зарекомендовал себя очень хорошо», — пояснили Ура.ру в пресс-службе компании «Максим».
По планам, «МиниСыроварня» начнет работу в Тюмени летом 2024 года. Отметим, первая траттория «МиниСыроварня», идею которой Аркадий Новиков тщательно разрабатывал в течение нескольких лет, была открыта в сентябре 2023 года в Московском дворце молодежи на Фрунзенской.
В меню заведения традиционные итальянские блюда — паста, ризотто, салаты, супы, пицца. Средний чек в заведении составляет 2500 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале 2024 года начнет работать ресторан французской кухни Сremant. Заведение расположится ЖК «Машаров»