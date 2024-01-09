В Тюмени откроют новый итальянский ресторан. Там будут кормить ризотто и пиццей

По планам, «МиниСыроварня» начнет работу в Тюмени летом 2024 года. Отметим, первая траттория «МиниСыроварня», идею которой Аркадий Новиков тщательно разрабатывал в течение нескольких лет, была открыта в сентябре 2023 года в Московском дворце молодежи на Фрунзенской.