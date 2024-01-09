Жителям тюменского ЖК пришлось самим убирать снег из-за выходных управляющей компании

Стоит указать, что ЖК «Мозаика Парк» совсем новый, в 2023 году была сдана вторая очередь домов. Обслуживает новостройки УК «Алма», руководит которой Любовь Коротун. Компания на рынке относительно недавно — с 2020 года, но за 2022 год она смогла задекларировать чистую прибыль в 14 миллионов рублей.