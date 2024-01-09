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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

Жителям тюменского ЖК пришлось самим убирать снег из-за праздничных выходных.

Жителям тюменского ЖК пришлось самим убирать снег из-за выходных управляющей компании

9 января 2024, 09:21
Фото: 1MI
Жителям тюменского ЖК пришлось самим убирать снег из-за праздничных выходных.

Жителям тюменского ЖК пришлось самим убирать снег из-за праздничных выходных

В период зимних каникул жители ЖК «Мозаика Парк» стояли в пробке на въезде в свой комплекс. И дело было не в наплыве гостей — управляющая компания ушла на праздничные выходные и не обеспечила очистку территории от снега.

Жильцы «Мозаика Парка» рассказали «Нашему городу», что после возникновения транспортного коллапса из-за снежных завалов, они самостоятельно скинулись на оплату работ по уборке снега.

«Управляющая компания была на выходных и нам дали понять, что во время праздников снег никто убирать не будет, поэтому жители комплекса скинулись сами на выполнение этих работ. Хотя не уверена в том, что в праздники УК могла этого не делать», — рассказывает жительница ЖК Виктория С.

Как объяснил юрист Павел Шадрин, аварийная служба управляющей компании действительно обязана была работать даже в праздничные дни.

«Сотрудники линии аварийной службы должны выполнять свои обязанности круглосуточно. Это прописано в порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», — говорит юрист.

Стоит указать, что ЖК «Мозаика Парк» совсем новый, в 2023 году была сдана вторая очередь домов. Обслуживает новостройки УК «Алма», руководит которой Любовь Коротун. Компания на рынке относительно недавно — с 2020 года, но за 2022 год она смогла задекларировать чистую прибыль в 14 миллионов рублей.

«Наш город» пытался связаться с начальницей участка управляющей компании по указанному адресу, но ответа мы так и не получили.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня во время уборки снега в Заречной части города сгорел грейдер.

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