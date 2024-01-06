35-градусные морозы ударят в Тюменской области в ночь на Рождество

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В понедельник, 8 января, на юге региона ожидаются снег, местами сильный, метель, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Ночью термометры покажут -18…-23, в дневные часы температура воздуха составит -13…-18.
В первый рабочий день января в течение ночью ожидается -20…-25, днем до -16…-21. В течение дня вероятны осадки в виде снега, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.
В Тюмени в рождественскую ночь столбики термометров опустятся до -25…-26, днем 7 января покажут -13…-14. В течение дня метеорологи прогнозируют осадки в виде снега. 8 января температура воздуха составит -20 ночью и до -17 в течение дня.
В первый рабочий день 2024 года, 9 января, ожидается солнечная погода и -16….-21.