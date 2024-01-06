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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В Тюменской области в ночь на Рождество ударят 35-градусные морозы

35-градусные морозы ударят в Тюменской области в ночь на Рождество

6 января 2024, 12:05
Фото: Типичная Тюмень

В Тюменской области в ночь на Рождество ударят 35-градусные морозы

До -30…-35 опустятся столбики термометров сегодня ночью. По прогнозам синоптиков тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в воскресенье, 7 января, днем ожидаются метель, местами умеренный снег, температура воздуха составит -18…-23.

В понедельник, 8 января, на юге региона ожидаются снег, местами сильный, метель, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Ночью термометры покажут -18…-23, в дневные часы температура воздуха составит -13…-18.

В первый рабочий день января в течение ночью ожидается -20…-25, днем до -16…-21. В течение дня вероятны осадки в виде снега, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

В Тюмени в рождественскую ночь столбики термометров опустятся до -25…-26, днем 7 января покажут -13…-14. В течение дня метеорологи прогнозируют осадки в виде снега. 8 января температура воздуха составит -20 ночью и до -17 в течение дня.

В первый рабочий день 2024 года, 9 января, ожидается солнечная погода и -16….-21.

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