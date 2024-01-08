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Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

На Тюменскую область надвигаются метель и штормовой ветер

На Тюменскую область надвигаются метель и штормовой ветер

8 января 2024, 04:09
Фото: 1MI
Метель и снегопады обрушался сегодня на юг Тюменской области. Ожидается порывы ветра до 18 м/с. Днем в понедельник, 8 января термометры покажут -15…-20, в восточных районах -7…-12. В ночные часы температура воздуха составит -21…-26.

Во вторник в регионе существенно погода не поменяется — метель, снег порывы ветра до 16 м/с. Дневная температура воздуха составит -17…-22, в ночные часы термометры покажут -20….-25.

В Тюмени в понедельник, 8 января, метеорологи обещают осадки в виде снега, ветер до 9-11 м/с. -18…-21 днем и -18…-19 в ночные часы. В первый рабочий вторник января ожидается переменная облачность, ветер до 7-9 м/с, -19…-21 днем и до -21….-23 в ночные часы.

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