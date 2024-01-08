На Тюменскую область надвигаются метель и штормовой ветер

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Во вторник в регионе существенно погода не поменяется — метель, снег порывы ветра до 16 м/с. Дневная температура воздуха составит -17…-22, в ночные часы термометры покажут -20….-25.
В Тюмени в понедельник, 8 января, метеорологи обещают осадки в виде снега, ветер до 9-11 м/с. -18…-21 днем и -18…-19 в ночные часы. В первый рабочий вторник января ожидается переменная облачность, ветер до 7-9 м/с, -19…-21 днем и до -21….-23 в ночные часы.