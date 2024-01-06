На тюменской трассе ограничили движение из-за смертельного ДТП

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
По предварительным данным, водитель легкового авто, совершая обгон, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего врезался в попутно двигающийся большегруз.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще одному медики оказывают необходимую помощь.
В настоящее время движение всех видов транспорта на данном участке ограничено. На месте аварии работают экстренные службы, проводят работы по установлению причин и ликвидации последствий аварии.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске на проспекте Дзираева ГАЗель залетела под фуру, стоящую на обочине дороги. В результате аварии водитель ГАЗели получил тяжелые травмы.