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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение из-за смертельного ДТП

На тюменской трассе ограничили движение из-за смертельного ДТП

6 января 2024, 10:24
Фото: ГИБДД Свердловская область

На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение из-за смертельного ДТП

Трагедия произошла в субботу, 6 января, на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. На 41-м километре автодороги столкнулись грузовик МАЗ с полуприцепом и автомобиль Haima.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, водитель легкового авто, совершая обгон, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего врезался в попутно двигающийся большегруз.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще одному медики оказывают необходимую помощь.

В настоящее время движение всех видов транспорта на данном участке ограничено. На месте аварии работают экстренные службы, проводят работы по установлению причин и ликвидации последствий аварии.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске на проспекте Дзираева ГАЗель залетела под фуру, стоящую на обочине дороги. В результате аварии водитель ГАЗели получил тяжелые травмы.

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