«Миллиардер, ну где же ты, ау!» В России ищут тюменца, выигравшего миллиард рублей

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
«Миллиардер, ну где же ты, ау! С нетерпением ждём в нашем Лотерейном центре. Проверьте, может быть 1 000 000 000 ₽ именно ваш», — отметили представители компании.
Известно, что выигрышный билет был приобретен 7 декабря 2023 года в фирменной точке продаж Столото в ТЦ «Дарина» (улица Менделеева, 18) — мужчина купил набор, состоящий из 10 билетов.
«Продавец удачи» Марина Клюсова отметила, что очень рада тому, что именно в их торговой точке был куплен билет, принесший самый крупный выигрыш.
«Я безумно рада за победителя! Когда смотрела розыгрыш в эфире и услышала, что главный приз выиграл тюменец, сначала даже не поверила, но потом я испытала чувства гордости и счастья за победителя», — отметила девушка.
Напомним, общий срок обращения для получения выигрышей составляет около 3,5 лет с даты проведения тиража. По истечении этого времени все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ.
Ранее «Наш Город» писал, в этот Новый год миллиардный приз в лотерею был выигран в третий раз за всю историю розыгрышей в России. Его обладателем стал житель Тюмени.