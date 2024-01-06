«Миллиардер, ну где же ты, ау!» В России ищут тюменца, выигравшего миллиард рублей

В России ищут тюменца, выигравшего в лотерею миллиард рублей

В Тюмени уже почти неделю ищут счастливчика, выигравшего миллиард рублей в новогоднем тираже «Русского лото». Тюменец до сих пор не оформил свой выигрыш. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото» и призвали россиян проверить свои лотерейные билеты.