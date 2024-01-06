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В России ищут тюменца, выигравшего в лотерею миллиард рублей

«Миллиардер, ну где же ты, ау!» В России ищут тюменца, выигравшего миллиард рублей

6 января 2024, 10:44
Фото: 1MI

В России ищут тюменца, выигравшего в лотерею миллиард рублей

В Тюмени уже почти неделю ищут счастливчика, выигравшего миллиард рублей в новогоднем тираже «Русского лото». Тюменец до сих пор не оформил свой выигрыш. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото» и призвали россиян проверить свои лотерейные билеты.
«Миллиардер, ну где же ты, ау! С нетерпением ждём в нашем Лотерейном центре. Проверьте, может быть 1 000 000 000 ₽ именно ваш», — отметили представители компании.

Известно, что выигрышный билет был приобретен 7 декабря 2023 года в фирменной точке продаж Столото в ТЦ «Дарина» (улица Менделеева, 18) — мужчина купил набор, состоящий из 10 билетов.

«Продавец удачи» Марина Клюсова отметила, что очень рада тому, что именно в их торговой точке был куплен билет, принесший самый крупный выигрыш.

«Я безумно рада за победителя! Когда смотрела розыгрыш в эфире и услышала, что главный приз выиграл тюменец, сначала даже не поверила, но потом я испытала чувства гордости и счастья за победителя», — отметила девушка.

Напомним, общий срок обращения для получения выигрышей составляет около 3,5 лет с даты проведения тиража. По истечении этого времени все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ.

Ранее «Наш Город» писал, в этот Новый год миллиардный приз в лотерею был выигран в третий раз за всю историю розыгрышей в России. Его обладателем стал житель Тюмени.

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