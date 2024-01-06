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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

ВОЗ призывает тюменцев носить маски из-за роста числа заболевших COVID-19

В России растет число заболевших COVID-19. А что в Тюмени?

6 января 2024, 11:48
Фото: 1MI

ВОЗ призывает тюменцев носить маски из-за роста числа заболевших COVID-19

Возобновить ношение медицинских масок призвали специалисты Всемирной организации здравоохранения. По данным, ВОЗ число заболевших COVID-19 начало резко увеличиваться.

В России за последнюю неделю (с 25 по 31 декабря) было выявлено около 59 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Госпитализированы были более 6 тысяч человек, что на 22,4% больше, чем неделей ранее.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 субъекте РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более, чем в среднем по России.

В Тюменской области за последнюю неделю декабря COVID-19 был обнаружен у 674 человек, 54 из них госпитализировали. По сравнению с предыдущей неделей, с 18 по 24 декабря, число заболевших сократилось с 988.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области накануне Нового года на карантин закрыли более 190 классов из-за роста числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В последнюю неделю декабря в регионе был отмечен рост заболеваемости на 14%.

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