В России растет число заболевших COVID-19. А что в Тюмени?

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В России за последнюю неделю (с 25 по 31 декабря) было выявлено около 59 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Госпитализированы были более 6 тысяч человек, что на 22,4% больше, чем неделей ранее.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 субъекте РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более, чем в среднем по России.
В Тюменской области за последнюю неделю декабря COVID-19 был обнаружен у 674 человек, 54 из них госпитализировали. По сравнению с предыдущей неделей, с 18 по 24 декабря, число заболевших сократилось с 988.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области накануне Нового года на карантин закрыли более 190 классов из-за роста числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В последнюю неделю декабря в регионе был отмечен рост заболеваемости на 14%.