Итоги дня в Тюмени: утвердили проект КРТ Зареки, памятник коту, сугробы, жертвы ДТП

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
На улице Пожарных и спасателей в Тюмени появился памятник коту Семену, который состоял на службе в 135 пожарной части, имел свой номерной знак и даже форму спасателя.
Бронзовая скульптура кота установлена неподалеку от другого монумента — группы пожарных за работой.
Семен погиб в апреле этого года, попав под колеса «Газели». Ему было три года. После его смерти в России был создан первый в стране кошачий отряд пожарных — Семенычи, у которого даже есть свой гимн.
Администрация Тюмени утвердила изменения, внесенные в проект планировки территории планировочного района № 5 «Заречный». По документу, на месте бывшего фанерного завода и неподалеку от него в будущем появятся высотные дома и школа.
Проект планировки территории планировочного района № 5 «Заречный» был выставлен на общественные слушания, участия в которых приняло семь человек.
Напомним, что многие жители Зареки не согласны с решением властей, переустроить их район. Не так давно они даже собрались писать обращение Путину.
Очередной снегопад обернулся для Тюмени коммунальным коллапсом. Улицы города буквально утопают в сугробах, что вызывает возмущение жителей. В соцсетях они недоумевают, почему дороги в Тюмени стали не чистить, а засыпать солью.
«Когда закончатся проблемы с дорогами? А именно их чистка, а не посыпание солью! После Собянина вообще перестали все следить за дорогами! Почему Сергей Семёнович мог проконтролировать и держать на уровне качество самих дорог, их чистку, день и ночь убирали, снег не успевал долетать до земли! Когда это закончится?», — пишут тюменцы.
Соответствующие изменения внесены в проект постановления правительства Тюменской области.
Максимальный лимит денежных средств на покупку автомобилей за счет региональной казны будет увеличен с 4,2 до 4,5 миллионов рублей. На смартфоны и мебель предельно допустимые цены установлены в размере 58,8 тысяч и 95 тысяч рублей, вместо 40 тысяч и 69,5 тысяч рублей соответственно.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Тюменской области были перекрыты несколько региональных трасс. Также автоинспекторы рекомендовали водителям быть более внимательными на дорогах, а при возможности лучше отказаться от дальних поездок.
Тем не менее день не обошелся без серьезных ДТП. Несколько человек погибло за сутки в автоавариях, также есть раненные.
Утром, попал в ДТП с грузовиком автобус, ехавший по маршруту «Тюмень — Краснотурьинск». В салоне, находились 15 пассажиров, пятеро из них получили травмы.
Так, в Тобольском районе на 204 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись и вылетели в кювет две иномарки — «Ниссан Ноут» и «Пежо 308». В ДТП пострадали три человека, в том числе 6-летняя девочка, которая ехала в машине без детского кресла.
Чуть позднее, на той же трассе, только на 256 км, погиб пешеход, на которого отбросило «Ниссан» в результате врезавшегося в него большегруза.
В Тюмени вечером на улице В. Полякова в столкновении с «Газелью» погиб 23-летний водитель «Лифана».