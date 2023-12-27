Тюменские работодатели начнут сокращать сотрудников с начала января

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
«По данным мониторинга, по состоянию на 14 декабря 2023 года организации Тюменской области предоставили сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении в период с 1 января по 29 февраля 2024 года 50 сотрудников. Уведомлений о массовом высвобождении работников от организаций в департамент труда и занятости населения Тюменской области не поступало», — Поделилась Филипенко.
При этом работодатели довольно часто отзывают уже поданные сведения о сокращении. К тому же, сокращение не означает полное увольнение: сотрудник может остаться на прежнем месте работы, но будет числиться в другом отделе или организации.
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