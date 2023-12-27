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В Тюменской области работодатели начнут сокращать сотрудников с января

Тюменские работодатели начнут сокращать сотрудников с начала января

27 декабря 2023, 03:31
Фото: 1MI

В Тюменской области работодатели начнут сокращать сотрудников с января

Организации уже предоставили сведения о планируемых сокращениях. Об этом рассказала заместитель директора регионального департамента труда и занятости населения Ольга Филипенко РБК Тюмень.
«По данным мониторинга, по состоянию на 14 декабря 2023 года организации Тюменской области предоставили сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении в период с 1 января по 29 февраля 2024 года 50 сотрудников. Уведомлений о массовом высвобождении работников от организаций в департамент труда и занятости населения Тюменской области не поступало», — Поделилась Филипенко.

При этом работодатели довольно часто отзывают уже поданные сведения о сокращении. К тому же, сокращение не означает полное увольнение: сотрудник может остаться на прежнем месте работы, но будет числиться в другом отделе или организации.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Работодатели#Вакансии#Сокращения#Трудоустройство#Любовь Селезнева
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