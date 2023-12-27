Здание представительства ХМАО в Тюмени выкупил сын омского экс-министра

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Вместе со зданием новому владельцу достались земельный участок и гараж. Начальная стоимость лота составляла 44,1 млн рублей, пишет «72.RU».
На торги заявлялось несколько участников, троих из них к акциону не допустили — это тюменские компании «Арагацстрой», «Ойл Линк» и югорская «НПК Инженер-сервис». В итоге победителем стал бизнесмен из Омска Алексей Триппель, предложивший за лот 63,8 млн рублей.
Издание выяснило, что Алексею Триппелю в настоящее время принадлежит завод по изготовлению пленки «Планета-Центр», выкупленный ранее у «СИБУРа». Кроме того, он владеет активами еще нескольких предприятий.
Напомним, месяцем ранее стало известно, что тюменские власти планируют продать здание бывшей детской больницы, расположенное в историческом центре города.