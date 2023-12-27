Здание представительства ХМАО в Тюмени выкупил сын омского экс-министра

На торги заявлялось несколько участников, троих из них к акциону не допустили — это тюменские компании «Арагацстрой», «Ойл Линк» и югорская «НПК Инженер-сервис». В итоге победителем стал бизнесмен из Омска Алексей Триппель, предложивший за лот 63,8 млн рублей.