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Здание представительства ХМАО в Тюмени выкупил сын омского экс-министра

Здание представительства ХМАО в Тюмени выкупил сын омского экс-министра

27 декабря 2023, 12:44
Фото: 1MI
Аукцион по продаже здания представительства ХМАО в Тюмени, расположенное на улице Комсомольская, 37, выиграл сын бывшего министра экономики Омской области — Алексей Триппель. Он предложил за лот на 20 миллионов больше, чем другие участники торгов.
Фото: Torgi.gov.ru

Вместе со зданием новому владельцу достались земельный участок и гараж. Начальная стоимость лота составляла 44,1 млн рублей, пишет «72.RU».

На торги заявлялось несколько участников, троих из них к акциону не допустили — это тюменские компании «Арагацстрой», «Ойл Линк» и югорская «НПК Инженер-сервис». В итоге победителем стал бизнесмен из Омска Алексей Триппель, предложивший за лот 63,8 млн рублей.

Издание выяснило, что Алексею Триппелю в настоящее время принадлежит завод по изготовлению пленки «Планета-Центр», выкупленный ранее у «СИБУРа». Кроме того, он владеет активами еще нескольких предприятий.

Напомним, месяцем ранее стало известно, что тюменские власти планируют продать здание бывшей детской больницы, расположенное в историческом центре города.

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#Общество#Ирина Швецова#Закупки#Закупка
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