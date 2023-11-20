В Тюмени планируется отдать под приватизацию здание бывшей детской больницы на Ленина

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Сколько власти попросят за строение и участок земли под ним, пока неизвестно. Как пишет 72.RU со ссылкой на проект постановления правительства региона, стоимость лота будет определена после подписания губернатором области Александром Моором плана приватизации.
«Предлагается отдать на приватизацию нежилое здание областной клинической больницы и земельный участок под ним», — сказано в документе.
По данным издания, также в планах региона продать разрушенное здание на Челюскинцев, 42. Оно находится в историческом районе Тюмени — неподалеку от Спасской церкви и Филармонии.
Ранее «Наш город» рассказал, как жители Тюменской области могут купить недвижимость со скидкой до 50 процентов.