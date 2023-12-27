Что же с нами происходит? : пожилому тюменцу отказали в помощи выкопать авто из снега

По словам Владимира Богоделова, он попытался самостоятельно выкопать свой автомобиль, но даже через 15 минут не очень сильно продвинулся в этом деле. Тогда он снова пошел в сторожевую будку. Там к беседе уже подключились начальники охранников — «хорошо одетые люди». Они пояснили пожилому мужчине, что в штате нет постоянных дворников, а то, что он столкнулся с такой проблемой — значит карма у него такая.