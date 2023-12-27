Что же с нами происходит? : пожилому тюменцу отказали в помощи выкопать авто из снега

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Про инцидент, который случился накануне, 26 декабря, Владимир Богоделов рассказал «72.RU».
«Мой автомобиль угодил на штрафстоянку по улице 50 лет ВЛКСМ, 109. Бывает. Респект гаишникам: штрафные бумаги они оформили в минуту. Сюрприз меня ждал у самой машины. С эвакуатора ее выгрузили в самый дальний угол, прямехонько в сугроб. Люди на воротах — не гаишники — помотали головами. „Это не мы“, — и кивнули в сторону прислоненных к стенке лопат. „Не поможете? — спросил я. „Не-е“, — сказали люди у ворот», — вспоминает тюменец.
По словам Владимира Богоделова, он попытался самостоятельно выкопать свой автомобиль, но даже через 15 минут не очень сильно продвинулся в этом деле. Тогда он снова пошел в сторожевую будку. Там к беседе уже подключились начальники охранников — «хорошо одетые люди». Они пояснили пожилому мужчине, что в штате нет постоянных дворников, а то, что он столкнулся с такой проблемой — значит карма у него такая.
Ситуация задела опытного журналиста и он попытался разузнать, к какому ведомству относится данная штрафстоянка, но пока безрезультатно.
«Наверное, передо мной даже извинятся. Хотя сомневаюсь. Я о другом. Под конец дискуссии я, 69-летний человек, спросил у этих относительно молодых людей: если бы на моем месте был ваш отец, вы бы тоже сунули ему в руки лопату? Они пожали плечами… Я думаю про всех этих небрежных водителей эвакуаторов, сторожах у ворот, их начальников и задаю вопрос: „Что же с нами происходит?“, — отметил Владимир Богоделов.
В последние дни Тюменская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий. Штормовой ветер, осадки в виде мокрого снега и сильнейший гололед создали опасную ситуацию на дорогах и добавили работы местным коммунальщикам. Вот только жители Тюмени недовольны качеством уборки снега и жалуются на то, что улицы города утопают в сугробах.