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Пожилому тюменцу отказали в помощи выкопать автомобиль из снега на штрафстоянке

Что же с нами происходит? : пожилому тюменцу отказали в помощи выкопать авто из снега

27 декабря 2023, 10:45
Фото: 1MI

Пожилому тюменцу отказали в помощи выкопать автомобиль из снега на штрафстоянке

Журналист и экс-директор «Радио Тюмени» Владимир Богоделов оказался в неприятной ситуации — его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. При этом технику «бросили» в самый дальний сугроб, но когда 69-летний тюменец попросил местных сотрудников помочь ему откапать машину, получил отказ.

Про инцидент, который случился накануне, 26 декабря, Владимир Богоделов рассказал «72.RU».

«Мой автомобиль угодил на штрафстоянку по улице 50 лет ВЛКСМ, 109. Бывает. Респект гаишникам: штрафные бумаги они оформили в минуту. Сюрприз меня ждал у самой машины. С эвакуатора ее выгрузили в самый дальний угол, прямехонько в сугроб. Люди на воротах — не гаишники — помотали головами. „Это не мы“, — и кивнули в сторону прислоненных к стенке лопат. „Не поможете? — спросил я. „Не-е“, — сказали люди у ворот», — вспоминает тюменец.

По словам Владимира Богоделова, он попытался самостоятельно выкопать свой автомобиль, но даже через 15 минут не очень сильно продвинулся в этом деле. Тогда он снова пошел в сторожевую будку. Там к беседе уже подключились начальники охранников — «хорошо одетые люди». Они пояснили пожилому мужчине, что в штате нет постоянных дворников, а то, что он столкнулся с такой проблемой — значит карма у него такая.

Ситуация задела опытного журналиста и он попытался разузнать, к какому ведомству относится данная штрафстоянка, но пока безрезультатно.

«Наверное, передо мной даже извинятся. Хотя сомневаюсь. Я о другом. Под конец дискуссии я, 69-летний человек, спросил у этих относительно молодых людей: если бы на моем месте был ваш отец, вы бы тоже сунули ему в руки лопату? Они пожали плечами… Я думаю про всех этих небрежных водителей эвакуаторов, сторожах у ворот, их начальников и задаю вопрос: „Что же с нами происходит?“, — отметил Владимир Богоделов.

В последние дни Тюменская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий. Штормовой ветер, осадки в виде мокрого снега и сильнейший гололед создали опасную ситуацию на дорогах и добавили работы местным коммунальщикам. Вот только жители Тюмени недовольны качеством уборки снега и жалуются на то, что улицы города утопают в сугробах.

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