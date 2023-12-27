В Тюмени закрыли популярный в городе ночной клуб

По предварительным данным, заведению временно пришлось прекратить работу из-за выявленных нарушений норм пожарной безопасности. Информация об этом появилась еще в конце минувшей недели. Тогда же стало известно, что в связи с закрытием ночного клуба был отменен концерт известного рэпера Миши Маваши. Артисту вместо рэпа пришлось читать стихи, так как подобранная для него новая организаторами площадка не подходила для проведения концертного мероприятия.