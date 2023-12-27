В Тюмени закрыли популярный в городе ночной клуб

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Published Сегодня, 06:53
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«Опечатано. Врио заместителя начальника отделения старшего судебного пристава ОСП по ВЗЮЛ по Тюмени и Тюменскому району УФССП России по Тюменской области Дианов Н.С», — указано в документе.
По предварительным данным, заведению временно пришлось прекратить работу из-за выявленных нарушений норм пожарной безопасности. Информация об этом появилась еще в конце минувшей недели. Тогда же стало известно, что в связи с закрытием ночного клуба был отменен концерт известного рэпера Миши Маваши. Артисту вместо рэпа пришлось читать стихи, так как подобранная для него новая организаторами площадка не подходила для проведения концертного мероприятия.