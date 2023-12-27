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На маршруте «Тюмень — Краснотурьинск» автобус с пассажирами попал в ДТП

Автобус с людьми попал в жесткое ДТП на маршруте «Тюмень — Краснотурьинск»

27 декабря 2023, 03:50
Фото: 1MI

На маршруте «Тюмень — Краснотурьинск» автобус с пассажирами попал в ДТП

Смертельная авария произошла на 154 километре трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» в Нижнетагильском районе. Столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и грузовик.
Сюжет
Авария
Фото: ГИБДД Свердловская область

Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса, следующего по маршруту «Тюмень — Краснотурьинск», допустил столкновение с грузовым автомобилем, движущимся в попутном направлении.

В ГИБДД Свердловской области сообщили, что в салоне автобуса находились 15 пассажиров, 5 из которых потребовалась медицинская помощь. Водитель автобуса скончался на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» столкнулись два легковых автомобиля и большегруз. Два человека получили тяжелые травмы.

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