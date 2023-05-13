В память о тюменском коте-пожарном в МЧС сформировали первый кошачий отряд Семенычи

Кошачий отряд сформирован в память о тюменском коте-пожарном Семене, который трагически погиб 29 апреля этого года. Семена сбил автомобиль. Ему было всего четыре года и буквально один день знаменитый тюменский кот-пожарный, дослужившийся до звания прапорщика, не дожил до своего Дня рождения.