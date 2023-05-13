В память о тюменском коте-пожарном в МЧС сформировали первый кошачий отряд Семенычи

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
«Кошки считаются символом домашнего тепла и уюта, а для огнеборцев настоящими пушистыми талисманами. Они не только охраняют инвентарь от грызунов. Своим мурлыканьем котейки помогают снять накопившееся у огнеборцев за день напряжение. А утром они выходят вместе с пожарными на построение, где некоторые даже предсказывают будущее: если кот спит, значит смена пройдет спокойно», — сообщили в МЧС России.
Кошачий отряд сформирован в память о тюменском коте-пожарном Семене, который трагически погиб 29 апреля этого года. Семена сбил автомобиль. Ему было всего четыре года и буквально один день знаменитый тюменский кот-пожарный, дослужившийся до звания прапорщика, не дожил до своего Дня рождения.
Ранее «Наш Город» писал, что Семена еще котенком в 135-ю пожарную часть принес начальник караула Виталий Домрачев. С того времени хвостатый стал жить в части. В 2022 году кот Семен принял участие в съемках программы Первого канала «Видели видео?». После выхода передачи в эфир о Семене узнала вся Россия.