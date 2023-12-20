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Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Итоги дня в Тюмени: COVID в санатории, ограничения на яйца, подростки изводят соседей

Итоги дня в Тюмени: COVID в санатории, ограничения на яйца, подростки изводят соседей

20 декабря 2023, 17:28
Фото: 1MI
Дайджест событий за 20 декабря в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В популярном санатории Тюмени зафиксирована вспышка коронавируса

Гости санатория «Тараскуль» стали массово болеть коронавирусом. Из-за этого местных отправляют домой, а иногородних лечат на месте.

Многие постояльцы отдыхали в санатории по льготным путевкам, в основном — это пенсионеры, которые наиболее уязвимы перед вирусом. Тем не менее, несмотря на этот факт и то, что в регионе растет заболеваемость COVID-19, никаких ограничений в санатории не вводили.

«Свободно выпускали в город и пускали обратно. Никаких справок о санэпидокружении или тестов не просили перед въездом, обратно тоже пускали свободно.Сначала один у нас заболел, насколько я знаю, а потом еще двое слегли, потом еще двое… Сейчас не знаю что там, меня домой отправили лечиться», — рассказала «Нашему городу» вернувшаяся из «Тараскуля» пенсионерка Ольга Т.
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Тюменские магазины ввели ограничение на продажу яиц

Не смотря на весь ажиотаж с яйцами в последнее время, вызванный резким подорожанием и информацией о том, что их стало не хватать, в Тюмени из продажи они не пропали. Яйца есть во всех магазинах, разве что не в богатом ассортименте как раньше. Ограничение на продажу яиц ввела только местная «Лента».

В офисе компании объяснили такие меры с проблемами в поставках.

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Тюменцы получили ответ на свое требование запретить вырубку сосен на Мысу

Жители Мыса, узнав, что в районе улицы Жуковского планируется строительство рядом с лесополосой, создали петицию с требованием защитить деревья от вырубки.

В ответ чиновники Ленинского административного округа пригласили местных активистов к себе, чтобы прояснить ситуацию. Оказалось, что сосны вырубать никто не собирается. Более того, они находятся за границей частного соседнего участка, где, как опасаются жители, начнется строительство. А сбор подписей был объявлен после того, как собственник земли попросил убрать с его территории незаконные постройки.

«Тюменцы не просили разъяснить ситуацию управу. В октябре они обратились к депутату гордумы Андрею Потапову и, пока им готовили ответ, создали петицию и стали собирать подписи в защиту зеленых насаждений, обсуждать ситуацию в соцсетях. Тюменцы заволновались после того, как владельцы земли попросили убрать с из территории гаражи. Жители с неохотой, но все же вывезли пять из шести конструкций», — пояснили в ЛАО.
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В Тюмени банда подростков терроризирует жителей Олимпийской

Подростки не дают покоя жителям одного из дома по улице Олимпийская. Они собираются в одной из квартир, затем выходят в подъезд, где громко матерятся, курят и блюют. С окружающими ребята ведут себя неадекватно и нагло. Как отметила одна из жительниц злополучного дома, они чувствуют свою безнаказанность, ведь полиция на вызовы соседей не реагирует.

«По соседству живет Алсу с двумя родными братьями 15 и 10 лет. В ее квартире собираются дети, подростки и взрослые. Начиная лет с 12 и заканчивая 20+. Собираются толпами по 15–20 человек. Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Когда двери открывают, на весь коридор вонь. В прошлом году они избили нашего соседа, поцарапали несколько машин», — пояснила тюменка.
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Тюменская область вошла в топ-10 самых трезвых регионов России

Федеральный проект «Трезвая Россия» представил рейтинг самых пьющих регионов страны. Также на основании исследования был составлен топ-самых трезвых субъектов России. Тюменская область попала во второй список.

Так, наиболее пьющими в этом году оказались Бурятия, Чукотка, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай. А топе по трезвости Тюменская область заняла шестое место, уступив Чеченской Республике, Дагестану, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

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