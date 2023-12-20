Итоги дня в Тюмени: COVID в санатории, ограничения на яйца, подростки изводят соседей

Не смотря на весь ажиотаж с яйцами в последнее время, вызванный резким подорожанием и информацией о том, что их стало не хватать, в Тюмени из продажи они не пропали. Яйца есть во всех магазинах, разве что не в богатом ассортименте как раньше. Ограничение на продажу яиц ввела только местная «Лента».