В тюменском санатории зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Также известно, что в санатории отдыхали пенсионеры, которые ранее переносили коронавирус в тяжелой форме. Однако, не смотря на эти обстоятельства, допуск в санаторий остается свободным и тест на инфекцию на месте не берут. Также в «Тараскуль» и сейчас можно купить путевку на выходные.