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В тюменском санатории зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

В тюменском санатории зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции

20 декабря 2023, 07:47
Фото: 1MI
В тюменском санатории зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.
Из санатория «Тараскуль» пенсионеры возвращаются в Тюмень до окончания сроков путевок — часть постояльцев заболели COVID-19. Они рассказали, что жителям Тюмени порекомендовали вернуться домой, а иногородних лечат на месте.

Многие гости санатория отправились туда отдыхать по льготным путевкам, которые предоставляются пенсионерам. Однако, не смотря на то, что в силу возраста и состояния здоровья многие постояльцы особенно уязвимы перед COVID-19, никаких ограничений для выезда в город и возвращения в санаторий не было установлено.

«Свободно выпускали в город и пускали обратно. Никаких справок о санэпидокружении или тестов не просили перед въездом, обратно тоже пускали свободно.Сначала один у нас заболел, насколько я знаю, а потом еще двое слегли, потом еще двое… Сейчас не знаю что там, меня домой отправили лечиться», — рассказала «Нашему городу» вернувшаяся из «Тараскуля» пенсионерка Ольга Т.

Также известно, что в санатории отдыхали пенсионеры, которые ранее переносили коронавирус в тяжелой форме. Однако, не смотря на эти обстоятельства, допуск в санаторий остается свободным и тест на инфекцию на месте не берут. Также в «Тараскуль» и сейчас можно купить путевку на выходные.

Отметим, что за период с 11 по 17 декабря в Тюменской области выявлены 1304 случая заболевания COVID-19, 131 человек госпитализирован.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в российских регионах растет число случаев заболевания гриппом и скрытой пневмонией, врачи в декабре прогнозируется рост числа заболевших.

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