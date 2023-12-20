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Водитель из Таджикистана за смертельное ДТП под Тюменью получил 1,5 года колонии

Водитель из Таджикистана за смертельное ДТП под Тюменью получил 1,5 года колонии

20 декабря 2023, 10:59
Фото: 1MI
Уватский районный суд признал виновным 27-летнего гражданина Таджикистана Зикрулло С. в ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.
Фото: «Новости Тобольска и не только"/ВКонтакте

Смертельная автоавария произошла 23 июня 2023 года на 447 км трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск».

«Зикрулло С. управляя технически исправным „Мерседес Tourismo RHD-L“, двигался в направлении Тюмени. Выехав на полосу встречного движения, он совершил столкновение с автомобилем, двигающимся во встречном ему направлении без изменения своей траектории движения. В результате ДТП водитель встречного автомобиля получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, от которых наступила смерть», — пояснили в ведомстве детали уголовного дела.

Также было установлено, что обвиняемый в то утро был невнимателен к дорожной обстановке и к другим участникам движения, превышал скорость.

На суде Зикрулло С. вину признал полностью. Учитывая это, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание и условия жизни семьи виновного, суд приговорил его к 1 году 6 месяцам колонии и лишил водительских прав на два года.

Подобное ДТП с автобусом произошло сегодня, 20 декабря, в Голышмановском районе. Пассажирский транспорт буквально улетел в кювет после столкновения с легковушкой, выехавшей на встречную полосу.

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#Общество#Ирина Швецова#Приговор#Судебный приговор
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