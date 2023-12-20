Водитель из Таджикистана за смертельное ДТП под Тюменью получил 1,5 года колонии

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Смертельная автоавария произошла 23 июня 2023 года на 447 км трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск».
«Зикрулло С. управляя технически исправным „Мерседес Tourismo RHD-L“, двигался в направлении Тюмени. Выехав на полосу встречного движения, он совершил столкновение с автомобилем, двигающимся во встречном ему направлении без изменения своей траектории движения. В результате ДТП водитель встречного автомобиля получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, от которых наступила смерть», — пояснили в ведомстве детали уголовного дела.
Также было установлено, что обвиняемый в то утро был невнимателен к дорожной обстановке и к другим участникам движения, превышал скорость.
На суде Зикрулло С. вину признал полностью. Учитывая это, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание и условия жизни семьи виновного, суд приговорил его к 1 году 6 месяцам колонии и лишил водительских прав на два года.
Подобное ДТП с автобусом произошло сегодня, 20 декабря, в Голышмановском районе. Пассажирский транспорт буквально улетел в кювет после столкновения с легковушкой, выехавшей на встречную полосу.