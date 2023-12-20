В Тюмени магазины ограничили выдачу яиц в одни руки

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Как оказалось, дефицит вызван сложностями с поставками. Об этом в офисе компании рассказали «УРА.ру».
«Пока на данный момент действует ограничение на данный товар. Это связано с проблемой поставки этого продукта на рынок поэтому такие ограничения, не более десятка, одной упаковки, на покупателя», — пояснили в офисе торговой сети.
Когда будут сняты ограничения и ассортимент в магазинах восстановится, пока информации нет.
О том, что в тюменской «Ленте» не хватает яиц стало известно сегодня. Но яичная проблема обсуждается уже больше месяца на всех уровнях власти. Сначала тюменцы жаловались на резкое подорожание яиц, а затем и на их дефицит.