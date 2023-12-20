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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В Тюмени магазины ограничили выдачу яиц в одни руки

В Тюмени магазины ограничили выдачу яиц в одни руки

20 декабря 2023, 12:31
Фото: 1MI
В тюменских магазинах «Лента» ввели ограничения на продажу яиц. При оформлении онлайн-доставки в заказ можно положить только одну упаковку из десяти яиц.

Как оказалось, дефицит вызван сложностями с поставками. Об этом в офисе компании рассказали «УРА.ру».

«Пока на данный момент действует ограничение на данный товар. Это связано с проблемой поставки этого продукта на рынок поэтому такие ограничения, не более десятка, одной упаковки, на покупателя», — пояснили в офисе торговой сети.

Когда будут сняты ограничения и ассортимент в магазинах восстановится, пока информации нет.

О том, что в тюменской «Ленте» не хватает яиц стало известно сегодня. Но яичная проблема обсуждается уже больше месяца на всех уровнях власти. Сначала тюменцы жаловались на резкое подорожание яиц, а затем и на их дефицит.

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#Ирина Швецова#Дефицит#Яйца
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