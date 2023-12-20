Тюменская область — одна из самых непьющих в России

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В рейтинге трезвости Тюменская область заняла шестое место, уступив Чеченской Республике, Дагестану, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
Наиболее пьющими в этом году оказались Бурятия, Чукотка, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай.
Рейтинг составлялся на основе таких критериев, как количество умерших от отравления алкоголем, численность жителей с диагнозом алкоголизм, объем проданного алкоголя в регионе и количество нарушений, связанных с его нелегальным оборотом.
Ранее «Наш город» сообщал, что в гараже у тюменца нашли 5.7 тысячи литров контрафактного алкоголя. Предварительно установлено, что мужчина планировал поставлять его в магазины города.