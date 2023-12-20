nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Тюменская область попала в топ самых непьющих регионов России

Тюменская область — одна из самых непьющих в России

20 декабря 2023, 09:19
Фото: 1MI

Тюменская область попала в топ самых непьющих регионов России

Такой вывод сделан на основе результатов рейтинга, составленного федеральным проектом «Трезвая Россия». 85 субъектов страны разделили на наименее и наиболее пьющие.

В рейтинге трезвости Тюменская область заняла шестое место, уступив Чеченской Республике, Дагестану, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Наиболее пьющими в этом году оказались Бурятия, Чукотка, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай.

Рейтинг составлялся на основе таких критериев, как количество умерших от отравления алкоголем, численность жителей с диагнозом алкоголизм, объем проданного алкоголя в регионе и количество нарушений, связанных с его нелегальным оборотом.

Ранее «Наш город» сообщал, что в гараже у тюменца нашли 5.7 тысячи литров контрафактного алкоголя. Предварительно установлено, что мужчина планировал поставлять его в магазины города.

«Алкоголь — вон из города!»: когда в Тюменской области закроют все «наливайки»?
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за роста цен на алкоголь тюменцы перешли на этиловый спирт«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 годуЖители Тюмени составили топ-3 самой вкусной шаурмы в городе
#Общество#Тюменская область#Алкоголь#Рейтинги#Новости тюмени#Тюменцы#Алкоголизм#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Глобальное потепление и массовая гибель рек?»: сможет ли Тура пережить 2024 год?
Сегодня, 07:13
В тюменском санатории зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции
Сегодня, 07:47
Дефицит кадров и рост зарплат: что ждет рынок труда в 2024 году
Сегодня, 07:10
До пяти тысяч рублей: в Тюмени вырос ценник на отдых на горячих источниках
Сегодня, 06:48
Власти Тюмени отказались от строительства тоннеля в центре города
Сегодня, 04:21
Тюменцам рассказали, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на их жизни
Вчера, 10:23